Bolsonaro acusa imprensa de levar para a maldade comparação entre primeiras-damas

Juliana Garçon (via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O presidente da República, Jair Bolsonaro, culpou neste sábado a imprensa por "levar para a maldade" a comparação que fez entre as primeiras-damas durante as celebrações do 7 de Setembro. "A imprensa sempre leva para a maldade. Eu falei há poucos dias: 'compare as primeiras-damas'. Não foi no tocante à estética, maquiagem, altura ou outro atributo qualquer apenas de visualizar."

continua após publicidade .

A um público evangélico, durante a Convenção das Assembleias de Deus do Ministério de Madureira, o presidente descreveu: "Eu disse o que está no coração da primeira-dama, a minha esposa, (e o) que esteve no coração de outras primeiras-damas pelo Brasil. O que elas promoviam, o que elas falavam. Qual era a dedicação de cada uma."

O evento evangélico ocorreu na Arena da Juventude, na Vila Militar, em Deodoro, na zona oeste do Rio. Na ocasião, o presidente defendeu que "é muito fácil a gente decidir quando faz comparações".

continua após publicidade .

No evento, lembrou que é católico, não evangélico. "Mas os nossos caminhos são paralelos. Um ponto convergente no futuro".