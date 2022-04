Bolsonaro a evangélicos sobre Jair Renan: 'não sei se está certo ou está errado'

Da Redação

O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta quarta-feira (13) não saber se seu filho Jair Renan "está certo ou errado". "Tem a vida dele, não sei se está certo ou está errado, peço a Deus que o proteja", disse o chefe do Executivo a evangélicos no Palácio da Alvorada. "O moleque tem 24 anos agora, acho que ninguém conhece ele, vive com a mãe, há muito tempo está longe de mim", afirmou. O filho "Zero Quatro" do presidente é investigado por supostamente usar o acesso ao Planalto para obter benefícios pessoais, o que seria tráfico de influência. Ele nega.