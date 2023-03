Bolsonaristas reclamam de 'bloqueio' da PM em aeroporto; entenda

Tácio Lorran (via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Bolsonaro saiu do aeroporto por uma rota alternativa

Apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) acusam nas redes sociais a Polícia Militar (PM) do Distrito Federal de "bloquear" o trânsito nos arredores do Aeroporto Internacional de Brasília para evitar a chegada dos "patriotas". Bolsonaro desembarcou na manhã desta quinta-feira (30),na capital federal, após quase três meses nos Estados Unidos.

continua após publicidade .

"Simplesmente absurdo isso daqui. Absurdo. Lamentável o que a PM do DF está fazendo no trânsito hoje. Impedir que a galera vá recepcionar o ex-presidente. A galera querendo chegar no aeroporto e eles bloqueando as vias de acesso. Sem necessidade nenhuma. Tudo isso para evitar que os patriotas cheguem no aeroporto", diz um homem, ao mostrar a fila de carros.

- LEIA MAIS: Bolsonaro chega ao Brasil com forte esquema de segurança

continua após publicidade .

Mais de 600 bolsonaristas conseguiram chegar no aeroporto de Brasília para recepcionar o ex-presidente, mas se frustraram após o ex-chefe do Planalto sair do local sem conversar com eles. Mesmo com muitos apelos, depois do pouso às 06h40, Bolsonaro saiu do aeroporto por uma rota alternativa.

Siga o TNOnline no Google News