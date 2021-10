Bolsonaristas fazem 'barqueata' em Angra dos Reis

Da Redação

Políticos e apoiadores do presidente da República, Jair Bolsonaro, fizeram na tarde deste domingo, 3, uma "barqueata" no mar de Angra dos Reis, na Costa Verde do Rio de Janeiro. Em imagens compartilhadas nas redes sociais, é possível ver dezenas de barcos com bandeiras do Brasil.

A concentração começou às 10h30 na Praia das Flechas, na Ilha da Gipoia. Às 12 horas, as embarcações foram para a Praia do Anil.

Os deputados estaduais Charlles Batista e Anderson Moraes, do PSL, participaram do passeio e fizeram registros em suas redes sociais.

Em um dos vídeos, Moraes aparece indicando que falava ao telefone com Bolsonaro.

Em outro, a primeira ex-mulher do presidente, Rogéria Bolsonaro, desponta com a camiseta oficial do evento, que tem os dizeres "Barqueata do Mito".

Outro político que participou foi o vereador de Belo Horizonte Nikolas Ferreira (PRTB). No mês passado, ele ficou conhecido no Rio ao ser barrado no Cristo Redentor por não ter tomado a vacina contra a covid-19.