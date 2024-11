Bilhetes que indicariam voto de PCC a Boulos são armação de Tarcísio, diz Hoffman

A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, chamou de "maior fake news de toda a campanha" os bilhetes que indicariam voto da facção criminosa PCC ao candidato do PSOL à prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos. Segundo ela, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), espalhou a notícia no dia da eleição para "escapar da Justiça Eleitoral".

Gleisi deu as declarações em seu perfil no X, antigo Twitter. Pouco antes, Tarcísio havia dito a jornalistas que houve "um salve" da facção para votar "no outro" - ou seja, Boulos. Tarcísio apoia a tentativa de reeleição do atual prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB).

"Tarcísio deixou para espalhar na manhã da eleição a maior fake news de toda a campanha. É um crime dos mais graves a divulgação, pelo governo de São Paulo, de bilhetes apócrifos, tentando associar a campanha de Boulos e Marta a uma facção criminosa. Deixou para espalhar essa mentira só hoje para tentar escapar da Justiça Eleitoral, armação rasteira e covarde, típica dos seguidores de ex-presidente Jair Bolsonaro como Tarcísio e Nunes. Além de crime eleitoral, é um ataque e uma ofensa aos eleitores e eleitoras de Boulos e Marta Suplicy, candidata à vice de Boulos", disse Gleisi Hoffmann.