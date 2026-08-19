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Bets foram regulamentadas no governo Lula, diz Tarcísio em sabatina

Escrito por Geovani Bucci (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O governador de São Paulo e candidato à reeleição, Tarcísio de Freitas (Republicanos), criticou nesta quarta-feira, 19, a regulamentação das apostas online durante o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O governador responsabilizou também Fernando Haddad (PT), que comandava o Ministério da Fazenda e hoje é seu principal adversário na disputa estadual.

Em sabatina da Jovem Pan News, Tarcísio associou as bets ao endividamento das famílias e às dificuldades enfrentadas pelo varejo. "As pessoas estão endividadas, estão gastando o seu dinheirinho com as bets, que foram regulamentadas aí no governo Lula, pelo Haddad", afirmou.

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O mercado de apostas foi legalizado em 2018, no governo Michel Temer (MDB), mas não foi regulamentado no prazo encerrado durante a gestão de Jair Bolsonaro. No governo Lula, o Ministério da Fazenda criou uma secretaria para autorizar e fiscalizar as empresas do setor.

Segundo o governador, o setor varejista enfrenta perda de receita enquanto parte da renda dos consumidores é direcionada às plataformas de apostas. "A gente está com um problema enorme, e o varejo está fechando, está definhando", declarou.

Tarcísio também afirmou que os empreendedores são prejudicados pela insegurança jurídica e pelo custo elevado do capital. Na avaliação dele, o poder público precisa priorizar quem investe e gera empregos.

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"Hoje, o empreendedor não aguenta mais. É para esse empreendedor, que também gera emprego, que a gente precisa trabalhar, porque ele cria oportunidades", disse.

As declarações foram dadas quando Tarcísio era questionado sobre sua ligação com o bolsonarismo. Após se definir como conservador, liberal e defensor de um Estado mais enxuto, o governador afirmou: "Eu me identifico, sim, com o bolsonarismo."

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