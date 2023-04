Beto Preto viaja para os EUA em missão da saúde

Da Redação

O deputado federal Beto Preto (PSD) viajou nesta sexta-feira (31) para os Estados Unidos. Ele integra uma missão oficial da Associação Nacional dos Hospitais, composta por oito deputados e três senadores. Eles vão conhecer as novas tecnologias e novas estruturas de funcionamento das instituições hospitalares daquele país.

De acordo com Beto Preto, que é médico, têm alguns hospitais dos Estados Unidos que são ponta para o mundo todo. Um deles é o Johns Hopkins, que fica na cidade de Baltimore, próximo à capital Washington. “Junto com outros parlamentares, vamos conhecer e entender o que está acontecendo de diferente e de novo. Além de ser um hospital de ponta e de grande vanguarda, o Johns Hopkins também tem uma forte atuação em estudos, pesquisas e estatísticas de saúde pública”, explica.

A comitiva brasileira fica nos Estados Unidos até a próxima quinta-feira, encerrando a missão com uma reunião na Organização Panamericana de Saúde, em Washington. No retorno, Beto Preto terá uma reunião com o governador Ratinho Junior. Há indícios de que ele pode se licenciar da Câmara Federal por algum período para auxiliar o governador em várias ações na área de saúde.

MARCHA

Nesta semana, Beto Preto participou da tradicional Marcha dos Prefeitos em Brasília. Segundo ele, foi um movimento muito bom em que o presidente da Confederação Nacional dos Municípios, Paulo Ziulkoski, colocou em sua fala todas as amarguras que passam pelo coração dos prefeitos nesse momento.

O deputado observa que Ziulkoski expôs um assunto que não está sendo muito falado hoje, que é a questão dos fundos próprios de previdência de quase dois mil municípios que “ou estão quebrados ou vão quebrar”. Para solucionar esse problema, o deputado defende uma reforma da previdência.

Conforme Beto Preto, a saúde e a educação também estão relegadas a um segundo plano com a emenda constitucional do teto de gastos de 2016. “Por isso, enquanto ex-prefeito, enquanto deputado federal e homem público, queremos rever o teto de gastos da saúde e da educação”, declarou o parlamentar, que integra a Comissão de Saúde Pública da Câmara dos Deputados.

