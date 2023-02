Beto Preto recebe vereadores do Vale do Ivaí, em Brasília

Da Redação

Beto Preto recebeu vereadores de Cambira e Novo Itacolomi

Na manhã desta quinta-feira (2), 1º dia útil no gabinete, o deputado federal Beto Preto recebeu em Brasília, os vereadores de Cambira, Kleber Torres (Coxa), Ratinho, Paulo Matador e Nivia de Oliveira, além do vereador de Novo Itacolomi, Cristian Freitas.

De acordo com o médico apucaranense, os parlamentares levaram os pleitos dos municípios. "Assim como tudo que pratiquei até hoje, nossa gestão será municipalista e a porta do gabinete estará aberta para todo o Paraná. Vamos em frente!", escreveu Beto Preto no post publicado nas redes sociais.

Veja a publicação:

Posse em Brasília

Nesta quarta-feira, 1º de fevereiro, Apucarana volta a contar com um deputado federal após mais de 30 anos. Carlos Alberto Gebrin Preto, o “Beto Preto”, ex-prefeito de Apucarana e ex-secretário de Saúde do Paraná, tomou posse em Brasília, na Câmara dos Deputados.

Eleito deputado federal em 2022, com 206.885 votos, Beto Preto, foi o candidato do PSD mais votado do País e o 40º com maior votação entre todos os 513 novos parlamentares escolhidos nos 26 estados e no Distrito Federal. O apucaranense foi o quarto deputado mais votado do Paraná.

