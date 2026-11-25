Encontro na Câmara dos Deputados reuniu representantes de oito estados e abordou propostas para o PL 8085/14, que é a reforma do Código de Trânsito

O deputado federal Beto Preto (PSD-PR) recebeu representantes da Federação dos Trabalhadores dos Departamentos Estaduais de Trânsito (Fetran) e de entidades representativas dos servidores dos Detrans de diferentes estados para discutir demandas relacionadas ao Projeto de Lei nº 8085/14, que trata da reforma do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

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A reunião ocorreu no âmbito da Comissão Especial da Câmara dos Deputados que analisa mudanças na legislação. Beto Preto destacou a importância de manter o diálogo com os diferentes segmentos envolvidos no sistema de trânsito. “É importante continuar ouvindo os setores da sociedade que se relacionam com o trânsito. Temos recebido representantes de diferentes áreas para conhecer suas preocupações e contribuições”, afirmou.

Entre as principais questões apresentadas está a manutenção do chamado comando duplo nos veículos utilizados nas aulas e nos exames práticos de direção. O dispositivo permite que o instrutor ou examinador também tenha acesso aos pedais do veículo, funcionando como um equipamento de segurança para os profissionais e os candidatos à habilitação.

Outro ponto discutido foi a realização dos exames práticos de direção. Os representantes defenderam que essa atribuição permaneça sob responsabilidade dos examinadores vinculados aos órgãos públicos de trânsito, manifestando preocupação com a possibilidade de participação de profissionais autônomos e empresas privadas nesse processo.

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Beto Preto também manifestou sua posição favorável à manutenção da baliza como parte da avaliação prática dos candidatos. Para o parlamentar, a manobra permite verificar habilidades importantes para a condução segura, como a noção de espaço e o domínio do veículo.

O deputado afirmou que as contribuições serão analisadas durante a discussão do relatório da comissão, que está sendo elaborado pelo relator, deputado Áureo Ribeiro. “Vamos tentar incluir no texto aquilo que for pertinente, conversar e analisar as propostas. É isso que as pessoas esperam da gente aqui em Brasília”, ressaltou.

Participaram do encontro Adriane Beatriz, presidente do Sindicato dos Servidores do Detran do Paraná; Bruno Alves da Silva, presidente da representação de Mato Grosso do Sul; e Roberto Pereira Martins, vice-presidente da representação de Alagoas, além de outros representantes da federação. O grupo reuniu profissionais do Paraná, Pará, Alagoas, Distrito Federal, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Mato Grosso do Sul.