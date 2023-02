Beto Preto recebe Junior da Femac em seu gabinete nesta quarta; veja

Da Redação

Beto Preto recebe Junior da Femac em seu gabinete nesta quarta (08)

Após 32 anos sem um deputado federal de Apucarana, em Brasília, o apucaranense Beto Preto recebeu nesta quarta-feira (08), em seu gabinete, o prefeito Junior da Femac. Durante reunião, os apucaranenses debateram diversos assuntos.

"Atendendo nossa querida Apucarana, recebi hoje o prefeito Junior da Femac que trouxe diversos pleitos do município. Tenho muito orgulho de ser o deputado federal de Apucarana e seguirei trabalhando todos os dias pelo seu futuro", escreveu Beto Preto em suas redes sociais.

Além de Junior, o deputado federal recebeu representantes dos Consórcios de Saúde do Paraná, nas figuras do presidente da Acispar e prefeito de Marilândia do Sul, Aquiles Takeda; do prefeito de Apucarana, Junior da Femac; e da Daniela Cavalcante, secretária executiva da Acispar; além do Vitor Borges, do Observatório Nacional dos Consórcios Intermunicipais.



"Estamos debatendo a criação da Frente Parlamentar de Apoio aos Consórcios de Saúde e medidas para o fortalecimento dessa associação. Vamos em frente!", afirmou o médico em outro post.

Posse em Brasília



No dia 1º de fevereiro, Apucarana voltou a contar com um deputado federal após mais de 30 anos. Carlos Alberto Gebrin Preto, o “Beto Preto”, ex-prefeito de Apucarana e ex-secretário de Saúde do Paraná, tomou posse em Brasília, na Câmara dos Deputados.

Eleito deputado federal em 2022, com 206.885 votos, Beto Preto, foi o candidato do PSD mais votado do País e o 40º com maior votação entre todos os 513 novos parlamentares escolhidos nos 26 estados e no Distrito Federal. O apucaranense foi o quarto deputado mais votado do Paraná.

