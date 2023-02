Da Redação

Beto Preto recebe Junior da Femac em seu gabinete nesta quarta (08)

Em sua primeira audiência em Brasília, no gabinete do deputado federal Beto Preto (PSD), o prefeito de Apucarana, Junior da Femac (PSD), encaminhou nesta quarta-feira (8) várias reivindicações, incluídas no planejamento estratégico da sua gestão.

“Pleiteamos mais casas populares, considerando que o Governo Federal vai retomar o Programa Minha Casa, Minha Vida, e que existe uma significativa demanda em Apucarana”, anunciou Junior da Femac. Ele também relata que solicitou apoio de Beto Preto, para obter mais recursos na área de saúde, com relação ao Piso de Atenção Básica (PAB), e também para média e alta complexidade, além de apoio para retomar as cirurgias eletivas, que teve um represamento grande durante a pandemia da Covid.

Apucarana apresentou ainda projeto para garantir verbas no segmento da inovação, tendo como foco o apoio às startups locais. “Trata-se de uma importante área em desenvolvimento e que, em Apucarana, tem o apoio do Conecta, da prefeitura, da Associação Comercial e Industrial e do Sebrae”, avalia o prefeito, frisando que, com apoio do governo federal, poderia avançar mais.

Ainda em Brasília, Junior da Femac apresentou projetos, solicitando recursos para recape e reperfilamento asfáltico; recursos para aquisição de veículos e mais equipamentos, destinados ao asfaltamento de estradas rurais. “Já temos em licitação o processo que visa o recape da estrada que liga os distritos de Pirapó e Caixa de São Pedro”, informou o prefeito.

Outro pedido relevante apresentado por Apucarana foi com relação ao avanço das obras na área da educação, que são de responsabilidade do Governo Federal, incluindo três CMEIs e uma escola de grande porte. “Já estivemos no Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), tratando desta pauta e fomos informados de que o novo governo já está planejando a retomada dessas obras”, adiantou o deputado Beto Preto.

COM SIMONE TEBET

No período da tarde, o prefeito Junior da Femac, na companhia do deputado Beto Preto, foi recebido pela ministra do planejamento, Simone Tebet e sua equipe técnica. “Pedimos à ministra agilidade na cessão definitiva de três prédios do extinto Instituto Brasileiro do Café (IBC), que já são utilizados pelo município na Vila Nova, Cidade do Trabalho e na BR-376, na saída para Curitiba”, revelou o prefeito, avaliando que a pauta foi muito produtiva em Brasília e que confia na aceleração de diversas obras e programas.

O deputado federal Beto Preto ponderou que são vários pleitos encaminhados pelo município de Apucarana, por meio do prefeito Junior da Femac. “Trata-se de um momento muito importante, porque Apucarana ficou 32 anos sem um representante na Câmara Federal. “A partir de agora o município terá prioridade ao reivindicar recursos para diversas áreas e inclusão em programas do Governo Federal”, assegurou Beto Preto, lembrando que também irá trabalhar em favor dos municípios do Vale do Ivaí e de todas as regiões do Paraná.

