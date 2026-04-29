Beto Preto recebe direção do Instituto Federal do Paraná na Câmara e discute expansão e novas parcerias

O deputado federal Beto Preto recebeu, na Câmara dos Deputados, representantes do Instituto Federal do Paraná (IFPR) para um encontro sobre o futuro da educação técnica e superior no estado. A reunião contou com a presença do pró-reitor de administração da instituição, professor Barbosa, e de diretores de alguns dos 26 campi distribuídos pelo Paraná.

📰LEIA MAIS: Parque Estadual de Vila Velha é declarado Patrimônio Histórico e Cultural do PR

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Durante o encontro, foram debatidos os rumos da formação técnica de nível médio e dos cursos de graduação ofertados pelo IFPR em todo o estado. O instituto, que já conta com 26 unidades, deve chegar em breve a 32 campi, ampliando ainda mais o acesso à educação de qualidade para os paranaenses.

O deputado aproveitou a oportunidade para parabenizar a instituição pelo trabalho realizado e abrir espaço para a construção de novas parcerias. "Quero agradecer a oportunidade desse diálogo. Estamos aqui para debater o futuro da formação técnica e fazer possibilidade de novas parcerias", destacou Beto Preto.

O pró-reitor professor Barbosa elogiou a receptividade do parlamentar. "Essa abertura que o deputado está nos dando é muito importante para nossa instituição. Vamos trabalhar juntos para desenvolver e melhorar os investimentos na educação do Paraná", afirmou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O encontro também contou com a participação do secretário de Estado da Saúde do Paraná, doutor César Neves, o que abriu caminho para uma possível parceria entre o IFPR e a Escola de Saúde Pública do Paraná — iniciativa que pode fortalecer ainda mais a formação de profissionais na área da saúde no estado.

📲Clique aqui para entrar no nosso grupo do WhatsApp e receber nossas notícias em primeira mão

