Beto Preto participa de painel de debates sobre saúde em São Paulo

Da Redação

Deputado federal eleito, Beto Preto (PSD), participará de um painel de debates sobre saúde em São Paulo em novembro

O deputado federal eleito, Beto Preto (PSD), participará de um painel de debates sobre saúde no próximo final de semana, em São Paulo, capital. O encontro acontece na Transamerica Expo Center, nos dias 10 e 11 de novembro.

continua após publicidade .

O tema do debate será 'Saúde no Governo Lula E No Novo Congresso, com a apresentação do ex-ministro da Saúde e membro da coordenação do Programa de Saúde do governo Lula, Arthur Chioro.

fonte: Reprodução

continua após publicidade .

Além do deputado federal eleito, Beto Preto, participarão do debate os deputados federais Antônio Brito (PSD), Daniel Soranz (PP) e Pedro Westphalen (PP).

Siga o TNOnline no Google News