Beto Preto participa de missão da saúde nos Estados Unidos

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Beto Preto no ohns Hopkins Hospital

O deputado federal Beto Preto (PSD) está nos Estados Unidos participando de uma missão parlamentar composta por oito deputados e três senadores, que visitaram um hospital de referência dos Estados Unidos, a sede da OPAS (Organização Pan-Americana da Saúde).

continua após publicidade .

Por três dias, os onze parlamentares estão tendo a oportunidade de ver na prática iniciativas que se tornaram prioridade no Brasil e que estão sendo trabalhadas e aprimoradas no exterior – como telessaúde, parcerias público-privadas, pesquisa e inovação em saúde, atenção primária e cuidados continuados, estratégia de programas de vacinação, dentre outros temas.

-LEIA MAIS: Beto Preto viaja para os EUA em missão da saúde

continua após publicidade .

Entre as instituições a serem visitados está a Johns Hopkins University (JHU), um centro de ensino de Graduação e Pós-graduação privado e sem fins lucrativos, localizado na cidade de Baltimore, estado de Maryland, nos Estados Unidos, que é considerada uma das instituições acadêmicas de pesquisa mais importantes do mundo. A Johns Hopkins é respeitada ao redor do mundo por promover intercâmbios e programas acadêmicos a estrangeiros, pesquisa colaborativa e acordos cooperativos.

"Em Baltimore, nos Estados Unidos, participamos de um produtivo debate com palestrantes do renomado Johns Hopkins Hospital, no primeiro marco da missão internacional parlamentar organizada pela Associação Nacional dos Hospitais Privados (Anahp). Ao lado de vários parlamentares e também do ex-governador do Rio Grande do Sul, Antônio Britto", escreveu o deputado em suas redes sociais.

A comitiva brasileira ficará nos Estados Unidos até a próxima quinta-feira (6), encerrando a missão com uma reunião na Organização Panamericana de Saúde, em Washington.

fonte: Reprodução/Instagram Beto Preto ao lado de parlamentares e o ex-governador do RS

Siga o TNOnline no Google News