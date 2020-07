Beto Preto notifica deputado que fez denúncia contra SESA

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

O secretário de Estado da Saúde e ex-prefeito de Apucarana, Beto Preto, notificou nesta quarta-feira o deputado estadual Plauto Miró (DEM), para que ele prove em cinco dias as acusações que fez no Plenário da Alep no dia 3 de junho. Plauto teria dito que teria havido superfaturamento em insumos adquiridos pela Secretaria Estadual da Saúde (SESA).

Logo que soube das acusações, o secretário informou que, ao contrário do que afirmou o deputado, todas as compras são fiscalizadas pela equipe da SESA e que a determinação é para adquirir insumos e produtos pelo menor preço do mercado.

Beto aguarda a manifestação do deputado para tomar providências legais contra o parlamentar. Segundo o secretário, todas as compras são fiscalizadas pela equipe da SESA e que a determinação é para adquirir insumos e produtos pelo menor preço do mercado.

DENÚNCIAS

No último dia 3 de junho, Plauto Miró afirmou em sessão na Alep que recebeu denúncias de supostas compras superfaturadas feitas pela Secretaria de Estado da Saúde e diz que existe uma “cortina de fumaça” e que o governador “não sabe o que estaria acontecendo de fato na Secretaria de Estado da Saúde do Paraná”.

Comentários nos corredores da Assembleia são de que o deputado teria se irritado com Beto Preto após uma empresa supostamente ligada a ele ter perdido uma licitação na SESA para venda de equipamentos EPI, incluindo máscaras.