Beto Preto libera quase R$ 9 milhões para Saúde de Apucarana e região

O secretário de Estado da Saúde e deputado federal licenciado, Beto Preto, anunciou o repasse de mais de R$ 8,8 milhões para o custeio de consultas e exames especializados ao Vale do Ivaí, além de compra de medicamentos por meio do Consórcio Paraná Saúde. As iniciativas têm como objetivo garantir mais atendimento de qualidade à população e fazem parte de um pacote de investimentos para todos os municípios do Paraná, que soma mais de R$ 243 milhões em recursos.



“Com as orientações e o apoio do governador Ratinho Junior, temos reforçado as ações municipalistas de maneira histórica no Paraná. O Vale do Ivaí é uma região de grande importância e ganha muito com a descentralização da saúde. Estes recursos irão garantir maior capacidade e qualidade no atendimento prestado aos cidadãos paranaenses, sobretudo para as cirurgias eletivas, que foram interrompidas durante a pandemia”, avaliou Beto Preto.

Um dos destaques é o repasse anual de R$ 5,9 milhões aos municípios do Vale do Ivaí. Esse montante será destinado para consultas e exames especializados no âmbito do custeio da saúde. Cada município receberá R$ 13,10 por habitante. Apucarana, por exemplo, será beneficiada com um valor de R$ 5,9 milhões, enquanto Arapongas receberá cerca de R$ 1,5 milhão.

“É válido reforçar que essa distribuição é igualitária para os municípios e foi padronizada a partir da população per capta, com base no último censo. São valores expressivos e que fortalecem a capacidade assistencial de todo o Estado”, completou o secretário.

A demanda aumento no financiamento da urgência e emergência também foi atendida com um aumento significativo de R$ 16,2 milhões por ano para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O financiamento mensal para cada ambulância com equipe médica passará de R$ 72 mil para R$ 92,8 mil, representando um acréscimo de 29%. Essa medida garantirá um impacto anual positivo de R$ 16,2 milhões no financiamento contínuo do SAMU, em todo o Estado, além de assegurar a manutenção das ambulâncias até o início da nova operação concessionária.

MEDICAMENTOS - O Consórcio Paraná Saúde, responsável pela compra centralizada de medicamentos da atenção básica em 398 municípios do estado, receberá um incremento de 100% na contrapartida estadual. O repasse anual aumentará de R$ 27 milhões para R$ 57,36 milhões, permitindo que os municípios adquiram medicamentos a preços mais acessíveis e economizem recursos municipais. Para o Vale do Ivaí, o novo aporte será de R$ 2.957.716,08.

A Sesa também aumentará em 22,5% o repasse para o Incentivo à Organização da Assistência Farmacêutica (IOAF) em 2023. O IOAF integra o Programa Farmácia do Paraná e tem como finalidade proporcionar recursos de investimento e custeio para aprimorar a organização da assistência farmacêutica nos municípios. O recurso, que historicamente era de R$ 2 a 3 milhões, subiu para mais de R$ 16 milhões no ano passado e atingirá R$ 19,6 milhões em 2023, sendo 64% destinados ao custeio e 36% ao investimento.

Confira abaixo os repasses destinados ao custeio de consultas e exames especializados:

Apucarana – R$ 1.705.649,41

Arapongas – R$ 1.561.526,27

Arapuã – R$ 46.227,93

Ariranha do Ivaí – R$ 30.525,90

Bom Sucesso – R$ 86.256,31

Borrazópolis – R$101.381,61

Califórnia – R$ 114.160,84

Cambira – R$ 123.990,99

Cruzmaltina – R$ 37.905,07

Faxinal – R$ 214.808,49

Godoy Moreira – R$ 39.019,15

Grandes Rios – R$ 73.935,85

Ivaiporã – R$ 428.856,78

Jandaia do Sul – R$ 280.591,87

Jardim Alegre – R$ 157.334,84

Kaloré – R$ 60.055,68

Lidianópolis – R$ 51.614,85

Lunardelli – R$ 63.856,67

Marilândia do Sul – R$ 113.728,31

Marumbi – R$ 61.589,18

Mauá da Serra – R$ 122.981,76

Novo Itacolomi – R$ 40.958,97

Rio Bom – R$ 41.902,66

Rio Branco do Ivaí – R$ 49.910,96

Rosário do Ivaí – R$ 71.235,84

São João do Ivaí – R$ 139.810,98

São Pedro do Ivaí – R$ 113.898,70

Já o aumento no repasse anual para o Consórcio Paraná Saúde pode ser consultado abaixo:

Apucarana – R$ 796.476,48

Arapongas – R$ 725.859,36

Arapuã – R$ 24.503,76

Bom Sucesso – R$ 42.895,20

Bom Sucesso do Sul – R$ 19.257,60

Borrazópolis – R$ 48.586,56

Califórnia – R$ 50.562,96

Cambira – R$ 46.403,52

Cruzmaltina – R$ 17.994,96

Faxinal – R$ 105.231,12

Godoy Moreira – R$ 22.057,68

Ivaiporã – R$ 188.705,52

Jandaia do Sul – R$ 124.938,48

Jardim Alegre – R$ 91.353,60

Kaloré – R$ 27.836,16

Lidianópolis – R$ 24.906,24

Lunardelli – R$ 31.244,16

Manoel Ribas – R$ 79.661,76

Marilândia do Sul – R$ 53.899,68

Marumbi – R$ 27.606,00

Mauá da Serra – R$ 64.666,08

Novo Itacolomi – R$ 16.779,60

Rio Bom – R$ 18.897,60

Rio Branco do Ivaí – R$ 24.985,68

Rosário do Ivaí – R$ 35.459,28

Sabáudia – R$ 40.279,20

Santa Maria do Oeste – R$ 69.350,88

São João do Ivaí – R$ 72.528,96

São Pedro do Ivaí – R$ 64.788,00

