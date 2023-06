Beto Preto deseja boa sorte a Hauly, que assumirá vaga de Dallagnol

O secretário de Estado de Saúde e ex-prefeito de Apucarana, Beto Preto, desejou boa sorte a Luiz Carlos Hauly (Podemos/PR), que deve assumir a vaga deixada por Deltan Dallagnol (Podemos/PR). O ex-procurador da Lava Jato teve o mandato como deputado federal cassado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

continua após publicidade

"Quero desejar muito êxito ao deputado federal Luiz Carlos Hauly em seu mandato. Conheço seu caráter há anos e sei de toda a sua capacidade política, sobretudo nesse momento de debates fiscais. Não tenho dúvidas de que irá realizar um importante trabalho de representação dos interesses do povo paranaense" - Beto Preto, secretário de Saúde do Paraná - Beto Preto, secretário de Saúde do Paraná

continua após publicidade

A confirmação de que Hauly assumiria a vaga deixada pelo ex-procurador ocorreu após decisão do ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), na última quarta-feira (7). O ministro atendeu a um recurso do Podemos e determinou que Hauly fosse o escolhido para substituir o cassado Dallagnol.

A posição de Toffoli é contrária ao Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR), que entendeu que Itamar Paim (PL) deveria herdar a vaga porque Hauly não teria atingido o número mínimo de votos, mesmo sendo suplente do Podemos. A decisão do TRE-PR motivou o recurso, agora beneficiando Hauly. A briga judicial, no entanto, deve continuar.

Hauly, em entrevista à Jovem Pan, nesta quinta-feira (8), disse que a cassação não pode ser contestada e que irá honrar os votos de Dallagnol. “Decisão judicial não se contesta. Decisão da Justiça se cumpre, você pode não gostar. Claro que o doutor Dallagnol é um homem ilibado, de conduta reta, um grande homem público e promotor de Justiça. Temos que olhar pra frente”, disse Hauly.

Dallgnol, no entanto, busca ainda retomar vaga no STF.

Siga o TNOnline no Google News