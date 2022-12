Beto Preto confia em governo ainda mais sensível às causas do Paraná

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Em fevereiro, quando assume a cadeira na Câmara Federal – ele vai ocupar o gabinete 635, no sexto andar do bloco 4 da Câmara

Secretário de Estado da Saúde e deputado federal eleito, entre os mais votados do Paraná, o ex-prefeito de Apucarana, Beto Preto, diz que confia num segundo mandato ainda mais produtivo para o governador Ratinho Júnior. “Eu não tenho dúvida alguma que ele fará um governo ainda melhor. Serão mais quatro anos em que vamos ter um governador mais experiente, mais tarimbado e com a mesma sensibilidade para as demandas de nossa gente”, afirma.

continua após publicidade .

Em fevereiro, quando assume a cadeira na Câmara Federal – ele vai ocupar o gabinete 635, no sexto andar do bloco 4 da Câmara -, Beto Preto diz que continua à disposição do grupo do governador, para trabalhar e potencializar ainda mais o novo mandato. “Estou à disposição desse grupo. Sou muito leal ao governador Ratinho Júnior, que tem se mostrado muito sensível às demandas de nossa gente e foi muito leal e sensível a todas as demandas que apresentei a ele durante a pandemia. Mais do que nunca, vou honrar esse confiança e fazer tudo o que puder para esse segundo mandato”, destaca.

Embora tenha se destacado na gestão da saúde, Beto Preto diz que vai manter o foco de atuação, mas também pretende agir em outras áreas. Já se candidatou para ocupar uma vaga na Comissão de Educação, da Câmara Federal e também pretende atuar nas áreas de habitação popular, urbanização, geração de empregos e no protagonismo feminino.

continua após publicidade .

Beto Preto assinala, ainda, que Ratinho Júnior, embora tenha se mostrado sensível a todas as áreas de governo, na Saúde, que é a que o ex-prefeito de Apucarana vivenciou durante todo o primeiro mandato, teve uma atuação histórica. “Não é à toa que ele teve 70% dos votos em sua reeleição. Foi a primeira vez que alguém teve uma votação assim no estado”, emenda.

Beto Preto, que participou ativamente na construção do plano de governo de Ratinho Júnior, para o segundo mandato, destaca que, durante a pandemia, os investimentos em atenção primária em saúde foram históricos. “Ratinho Júnior fez o maior investimento nessa área, desde que foi criada, no SUS, nos anos de 1990. Foi o governo que mais investiu em atenção primária, o que significa dizer que colocou dinheiro e atenção exatamente onde paranaense está”, afirma.

Entre recursos aplicados em obras, para automóveis para a saúde da família, equipamentos, mobília, tablets e computadores, entre outros, os investimentos na atenção primária à saúde, no Paraná, somaram mais de R$ 1,5 bilhão, nos últimos quatro anos. “Isso significa investimento, dinheiro para as prefeituras adquirem bens e materiais para por à disposição das pessoas, lá onde as pessoas estão, em busca dos serviços de saúde”, explica.

continua após publicidade .

“Isso já seria um grande esforço em quaisquer circunstâncias. Durante uma terrível pandemia, esse esforço é ainda muito maior. Por isso, saímos com saldo positivo”, avalia Beto Preto. Ele lembra das 2,1 mil unidades básicas de saúde existentes nos 399 municípios paranaenses, a atual gestão estadual é diretamente responsável pela construção de mais de 250 unidades e de reforma e ampliação de outras 300. “Ou seja, em apenas quatro anos, trabalhamos e mudamos a realidade em 33% de todas as unidades básicas de saúde existentes no estado. Isso é marcante e demonstra um governo dos mais municipalistas que já tivemos em nossa história. E quando se fala da saúde, é ainda mais marcante”.

2022 FOI ANO DESAFIADOR

Ao falar das expectativas, otimistas para 2023, Beto Preto faz questão de lembrar que o ano que se encerra foi desafiador. “Finalmente vamos poder nos confraternizar nesse final de ano, depois de praticamente três anos”, diz, referindo-se ao impacto da pandemia da Covid-19. Beto Preto foi secretário de saúde até março, quando se licenciou para disputar as eleições, ficou como assessor especial do governador Ratinho Júnior por três meses, participou das eleições sendo eleito deputado federal e voltou a ocupar o cargo de secretário de estado da Saúde, em 5 de outubro.

“Foi um ano desafiador. Terminei como candidato eleito com mais de 200 mil votos, em função de meu histórico, da postura política e das ações realizadas no enfrentamento da covid e na gestão da saúde no Paraná”, avalia. Mas não terminou e o trabalho não para, adverte.

continua após publicidade .

Ele lembra que com a chegada do fim de ano, o governo do Paraná precisou fazer socorro aos hospitais e agilizou o envio de um projeto de lei para a Assembleia Legislativa, viabilizando uma forma de fazer novos repasses aos hospitais. “A gente vem de 14 anos sem reajustes nas tabelas do SUS, com alta de insumos. Muitos hospitais com sérios problemas para pagar a folha salarial e para adquirir insumos necessários. E nós precisamos de todos os hospitais com saúde financeira em dia para manter a capacidade de atender a saúde dos paranaenses. Por isso decidimos pelo repasse emergencial aos hospitais”, justifica o secretário.

Esse socorro emergencial é da ordem de R$ 190 milhões para todos os hospitais do Paraná, equivalendo a 1/12 do faturamento deles com o estado. Os recursos saem do fundo estadual de saúde, diretamente para os fundos municipais de saúde e, deles, para os hospitais e clínicas que atendem pelo SUS. Apucarana, por exemplo, recebeu R$ 3,2 milhões, dos quais, pouco mais de R$ 2 milhões foram para o Providência, hospital de referência regional.

continua após publicidade .

O QUE ESPERAR DE 2023

Considerando o balanço recente de atividades, Beto Preto garante que o que mais quer para 2023 é manter o foco no trabalho “para não decepcionar ninguém”, referindo-se aos eleitores que votaram nele e em todos do Governo do Estado, que confiaram em seu trabalho.

“O que quero e vou seguir fazendo é para poder continuar olhando nos olhos das pessoas, continuar indo à farmácia, ao mercado, passear no centro da cidade, nos bairros. Quero manter esse contato com as pessoas. Por isso faço questão de sair onde quer que eu esteja, de conversar com as pessoas, entender a necessidade delas. Assim, cada dia aprendo mais e renovo a disposição de trabalhar ainda mais” - BETO PRETO, Secretário de Estado da Saúde e deputado federal eleito - BETO PRETO, Secretário de Estado da Saúde e deputado federal eleito

Para o deputado federal eleito, “mudamos, todos nós, um página importante. Apucarana volta a se fazer representar no cenário nacional, na Câmara Federal. Hoje, com meu nome. Mas sentimento não é de vaidade. É de responsabilidade. E o sentimento de ser Apucarana, de ser norte do Paraná, de ser Vale do Ivai. Que 2023 seja um ano de lutas positivas para todos nós. Temos desafios e muito trabalho pela frente. Peço um ano vencedor nas conquistas, na saúde, na amizade, na união das pessoas. Minha grande missão vai ser trabalhar duro também pela união política para a cidade continuar ganhando”, finaliza.



continua após publicidade .

COVID AINDA CIRCULA E REQUER CUIDADOS

Beto Preto assinala, ainda, que a população deve manter a atenção nos cuidados contra a Covid, especialmente nesse período, de verão. Ele lembra que no verão passado, nessa época do ano, das confraternizações, foi quando se registrou os maiores índices de contágio da Covid durante a pandemia. “Mas com índices baixos de mortalidade, porque as pessoas estavam vacinadas”, diz.

Agora, com notícias de elevação das médias móveis de contaminação e sobre novos picos da doença no mundo, como no caso da China, Beto Preto diz que momento é de apreensão. “E o melhor caminho para enfrentar isso é a vacina chegar ao braço das pessoas”, reforça. Beto Preto lembra que no Paraná há pelo menos 4 milhões de pessoas que ainda nem tomaram a primeira dose de reforço da vacina contra a Covid, números ainda maiores quase de fala das demais doses de reforços.

“O verão está aí. E em 2022, tivemos uma explosão de casos. Por isso a necessidade de todos manterem as vacinas em dia, principalmente a da Covid”, reforça. Assista a entrevista completa:

continua após publicidade .

Secretário de Estado da Saúde e deputado federal eleito, entre os mais votados do Paraná, o ex-prefeito de Apucarana, Beto Preto, diz que confia num segundo mandato ainda mais produtivo para o governador Ratinho Júnior. “Eu não tenho dúvida alguma que ele fará um governo ainda melhor. Serão mais quatro anos em que vamos ter um governador mais experiente, mais tarimbado e com a mesma sensibilidade para as demandas de nossa gente”, afirma. - Vídeo por: tnonline









Siga o TNOnline no Google News