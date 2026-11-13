Beto Preto cobra ampliação de vagas e reajuste de bolsas para residência médica no Brasil





O deputado federal Beto Preto (PSD-PR) cobrou mais investimentos e a ampliação do número de vagas para a residência médica no Brasil, alertando para o risco de um apagão na formação de especialistas no país. O pronunciamento ocorreu no plenário da Câmara dos Deputados nesta quarta-feira (11), logo após a aprovação do Projeto de Lei 504/2021, que regulamenta os programas de residência para outras áreas da saúde. Para o parlamentar, a expansão acelerada dos cursos de Medicina expôs um grave descompasso estrutural, uma vez que as oportunidades de pós-graduação em serviço não acompanharam o mesmo ritmo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

- leia mais: Sociedade se mobiliza para fortalecer implantação do curso de Medicina em Apucarana

Na avaliação do deputado, o país vive um desequilíbrio evidente entre a graduação e a especialização. Ele destacou que, nos últimos dez anos, o número de vagas nas faculdades de Medicina registrou um crescimento geométrico, enquanto as vagas de residência médica cresceram apenas em ritmo aritmético. Beto Preto enfatizou que essa disparidade faz com que o Brasil deixe de formar os especialistas necessários para atender às demandas da população e do Sistema Único de Saúde (SUS), exigindo uma revisão urgente no planejamento estratégico do setor.

Outro ponto duramente criticado pelo parlamentar foi a remuneração atual dos médicos em período de especialização. Segundo Beto Preto, a bolsa mensal paga aos residentes, que gira em torno de R$ 4 mil, é completamente incompatível com o nível de dedicação exclusiva e as altas responsabilidades exigidas nos hospitais. Durante a sessão, ele chegou a classificar a situação como uma exploração de mão de obra barata, ressaltando em suas redes sociais que não basta apenas formar novos médicos sem garantir financiamento adequado e bolsas dignas para que avancem na carreira.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Foto: Divulgação Foto: Divulgação

A manifestação do deputado paranaense pegou carona na aprovação do PL 504/2021, originalmente apresentado pelo atual ministro da Saúde, Alexandre Padilha, e aprovado na forma de um substitutivo da deputada Ana Pimentel (PT-MG). O texto, que agora segue para análise do Senado, cria a Política Nacional de Residência em Área Profissional da Saúde. Embora a proposta seja voltada para categorias não médicas — garantindo a esses profissionais bolsa de formação, auxílio-moradia, descanso semanal e repouso anual —, o avanço da matéria serviu de estopim para que as deficiências estruturais da residência médica fossem trazidas para o centro do debate legislativo.