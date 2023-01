Beto Preto assume cadeira de deputado federal nesta quarta (1º)

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O apucaranense Beto Preto deixou a Secretaria de Estado da Saúde nesta terça-feira (31) para assumir a cadeira de deputado federal nesta quarta-feira (1º), em Brasília. Com quase 207 mil votos para a Câmara dos Deputados, o mais votado do PSD no Brasil, ele informa agora que vai continuar defendendo os interesses do Paraná não apenas na Saúde.

continua após publicidade .

Agradeceu a confiança do governador Ratinho Junior e disse que também será um soldado do Estado em Brasília.

-LEIA MAIS: Beto Preto pede exoneração da Secretaria de Saúde do Estado

continua após publicidade .

"Vamos para uma nova missão. E vamos pautar os assuntos e a defesa do Paraná e dos municípios. Agradeço a confiança do governador Ratinho Junior pela oportunidade de conduzir, sob sua orientação, a Secretaria de Estado da Saúde neste período. O governador terá um soldado em Brasília pelas boas e necessárias causas do Estado", enfatizou.

A sua passagem pela gestão da Sesa foi marcada por uma forte política de regionalização, com fortalecimento de investimentos na Atenção Primária, com um pacote que inclui obras, equipamentos e novas estruturas, passando de R$ 2 bilhões nos últimos quatro anos, além de mais de R$ 200 milhões em recursos para construção de 11 Ambulatórios Médicos e Especialidades (AME), criação do maior programa de cirurgias eletivas o Opera Paraná, com previsão de R$ 300 milhões.

Siga o TNOnline no Google News