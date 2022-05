BC: Campos Neto atendeu a convite de ministro para falar sobre tecnologia em finanças

Eduardo Gayer e Eduardo Rodrigues (via Agência Estado)

O Banco Central comentou o comparecimento, fora da agenda oficial, do presidente da autarquia, Roberto Campos Neto, em evento do presidente Jair Bolsonaro com o empresário americano Elon Musk. "O presidente atendeu a um convite do ministro das Comunicações Fábio Faria para falar sobre tecnologia em finanças no Brasil", diz a instituição em nota.

Como mostrou o Broadcast, , sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, Campos Neto foi visto em transmissão ao vivo nas redes sociais de Bolsonaro em um show sertanejo privado oferecido ao chefe do Executivo, logo após a agenda com Musk.