Bazana defende criação de secretaria para pessoas com deficiência

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Proposta é do deputado estadual Pedro Paulo Bazana (PSD)

Foi protocolado nesta terça-feira, 02 de maio, o pedido para que o governo do estado invista na criação da Secretaria de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. A proposta é do deputado estadual Pedro Paulo Bazana (PSD), que tem como missão reforçar o respeito, reafirmar a dignidade e promover a equiparação de oportunidades para essa parcela da população.

continua após publicidade .

“Acredito ser imprescindível a criação da nova secretaria, que terá poder mais significativo para implementar e efetivar ações voltadas à plena integração da pessoa com deficiência”, ressalta Bazana.

- LEIA MAIS: Deputado Bazana conquista recursos para escolas de Arapongas e região

continua após publicidade .

A nova secretaria será responsável por elaborar políticas públicas voltadas à pessoa com deficiência no estado do Paraná. Também será papel da instituição atuar pelo cumprimento de leis e efetivação dos direitos em benefício dessa população.

No Brasil, a secretaria para tratar assuntos deste tema já existe em 20 estados mais o Distrito Federal. Os que não possuem são apenas 6. Além do Paraná, estão na lista dos estados que não têm a secretaria própria: Acre, Alagoas, Minas Gerais, Rio Grande do Norte e Rondônia.

“Precisamos fazer com que o Paraná também seja destaque nacional na área da pessoa com deficiência. A criação da secretaria vai nos proporcionar exatamente isso”, afirma o deputado.

Siga o TNOnline no Google News