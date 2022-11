Bazana cobra esclarecimentos sobre a falta d’água em Arapongas

Da Redação

O deputado estadual araponguense Pedro Paulo Bazana (PSD) esteve na manhã desta terça-feira, 22, na sede da Sanepar, em Curitiba, reunido com o diretor-presidente da estatal Claudio Stabile e com o diretor de operações Sergio Wippel, além de assessores, para pedir esclarecimentos a respeito da falta d’água que ocorre em diversos bairros de Arapongas, cidade natal do deputado, localizada na região norte do Paraná.

Desde a última segunda-feira, 21, Bazana tem recebido diversos relatos de moradores da cidade se queixando dos problemas no abastecimento de água do município. Nesta terça-feira, caminhões pipa foram necessários para abastecer serviços de saúde do município por conta do problema.

De acordo com o que foi apurado pelo deputado junto a estatal, uma depredação na estação teria causado o transtorno. Os diretores da Sanepar garantiram que todas as providências para a normalização do abastecimento já foram tomadas e que em breve, a água deve voltar às torneiras.

“Fui muito bem recebido pela direção da Sanepar, eles me colocaram a par de toda a situação que está ocorrendo em Arapongas e me garantiram que o abastecimento deverá ser retomado o mais depressa possível. Vou continuar acompanhando a situação e cobrando os resultados, sempre que necessário”, disse Bazana.





Nota

A Sanepar divulgou na manhã desta terça-feira (22) uma nota direcionada à população de Arapongas.

Veja:

“A Sanepar concluiu, na madrugada desta terça-feira (22), a manutenção no Poço 7, que representa 14% da produção de água em Arapongas. Os reservatórios estão em recuperação, mas, ainda pode haver baixa pressão na rede de distribuição ou falta de água em alguns bairros mais afastados e zonas altas.

Caminhões-pipa continuam à disposição de clientes emergenciais, como unidades de saúde, creches, asilos e escolas.

A população precisa economizar, evitando desperdícios e adiando atividades que demandem grande quantidade de água”.

