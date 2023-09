Barroso toma posse como presidente do Supremo Tribunal Federal

O ministro Luís Roberto Barroso acaba de assumir a presidência do Supremo Tribunal Federal (STF). Ele ficará à frente da Corte e do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) pelos próximos dois anos. Barroso prestou o compromisso da solenidade, assinou o termo de posse e foi declarado presidente do tribunal por Rosa Weber, sua antecessora no cargo. O vice será Edson Fachin.

Barroso tem 65 anos e está no Supremo Tribunal Federal desde 2013. Foi indicado pela então presidente da República, Dilma Rousseff. O ministro é tido como progressista.

O Hino Nacional foi cantado na cerimônia por Maria Bethânia, que testava o som pouco antes de a solenidade começar. A música foi executada com voz e violão.

Os presidentes da República, Luiz Inácio Lula da Silva, do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), e da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), também compareceram.

Além deles, participam da cerimônia os ministros Vinícius Carvalho (CGR), Jorge Messias (AGU), Flávio Dino (Justiça), Esther Dweck (Gestão), Fernando Haddad (Fazenda), Camilo Santana (Educação), Marcos Amaro (GSI), Jader Filho (Cidades), Nísia Trindade (Saúde), Rui Costa (Casa Civil), Simone Tebet (Planejamento), Silvio Almeida (Direitos Humanos), Márcio Macêdo (Secretaria-Geral) e Anielle Franco (Igualdade Racial). Ainda, compareceu o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e juízes de tribunais superiores e operadores do direito.