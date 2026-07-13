Baré lança pré-candidatura a deputado estadual pelo Avante

O líder comunitário e ativista social Valdeci Olímpio, de Apucarana (PR), conhecido popularmente como Baré, anunciou oficialmente sua pré-candidatura a deputado estadual pelo partido Avante. Esta é a primeira vez que ele concorre a uma vaga na Assembleia Legislativa do Paraná (ALEP), após já ter disputado anteriormente o cargo de vereador. Segundo ele, sua principal motivação é a busca por representatividade de minorias e o fortalecimento de políticas públicas voltadas para vulneráveis.

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Aos 65 anos, Baré possui um histórico de atuação em movimentos sociais e entidades de classe no Paraná. Ele foi um dos fundadores e o primeiro presidente da Associação dos Deficientes Físicos de Apucarana (Adefiap), além de ter exercido o cargo de diretor da Federação dos Deficientes Físicos do Paraná. No âmbito municipal, atuou na coordenação do programa sociais como a viabilização de moradias populares em áreas de ocupação.

O pré-candidato justificou sua entrada na disputa estadual criticando a falta de diversidade nos espaços de poder. "Não há candidaturas de pessoas negras, mulheres e indígenas. Diante disso decidi me colocar à disposição. Vamos defender essa classe que não está sendo contemplada com nada", declarou.

Questionado sobre as principais bandeiras que pretende defender caso seja eleito, o ativista enfatizou as demandas das minorias e a necessidade de descentralização das ações do governo. "a gente quer fazer um trabalho políticas públicas que vai atender as pessoas negras políticas públicas que vêm atender portador de deficiência no Estado do Paraná independência de regiões. Acho que falta esse tipo de política no nosso estado. Eu não ouso não vejo em jornais que a gente assiste ouve a rádio daqui o que é publicado aqui não veio assim", apontou Baré.

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Além da pauta de inclusão de Pessoas Com Deficiência (PCD) e igualdade racial, o pré-candidato sinalizou projetos voltados para o amparo de mulheres trabalhadoras informais e o fortalecimento do terceiro setor, criticando a falta de continuidade no apoio a instituições como a Apae e associações de bairro.



No campo das articulações políticas e apoios, Baré informou que o cenário para as chamadas "dobradinhas" (parcerias com candidatos a deputado federal) e alianças majoritárias para o Senado e Governo do Estado ainda está em definição. Até o momento, ele cita conversas e proximidade com nomes da gestão estadual, como o secretário de Inovação, Modernização e Transformação Digital do Paraná, Alex Canziani, e a deputada federal Luísa Canziani (PSD). As costuras partidárias devem seguir ao longo do período que antecede as convenções oficiais.



