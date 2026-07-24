Band avalia mudar data de debate para viabilizar participação de Lula
Escrito por Geovani Bucci (via Agência Estado)
Publicado em 24.07.2026, 21:31:00 Editado em 24.07.2026, 21:43:09
A Band TV passou a avaliar a possibilidade de mudança na data do primeiro debate entre os candidatos à Presidência da República para facilitar a participação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Antes anunciado para 16 de agosto, o programa deixou de ter um dia fechado: a emissora passou a trabalhar com o intervalo entre 16 e 23 do mesmo mês.
A flexibilização ocorre porque Lula pretende usar a abertura oficial da campanha para voltar a um dos principais cenários de sua ascensão política. O PT prepara para o dia 16 uma mobilização no Estádio 1º de Maio, na Vila Euclides, em São Bernardo do Campo (SP), onde o petista liderou assembleias de metalúrgicos durante as greves do ABC, no fim da década de 1970.
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