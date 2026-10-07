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Bancadas estadual e federal do MDB-RS declaram apoio a Flávio Bolsonaro no 2º turno

Escrito por Maria Magnabosco, especial para a AE (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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As bancadas estadual e federal do MDB do Rio Grande do Sul declararam nesta quarta-feira, 7, apoio à candidatura de Flávio Bolsonaro (PL) à Presidência da República no segundo turno contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O posicionamento foi formalizado durante reunião na sede estadual do partido, em Porto Alegre.

Ao todo, nove parlamentares assinaram a manifestação de apoio, entre deputados estaduais atuais e eleitos e um deputado federal. Segundo o MDB gaúcho, o movimento busca abrir diálogo com Flávio sobre temas de interesse do Estado, como a dívida do Rio Grande do Sul com a União, a renegociação das dívidas de produtores rurais e a destinação de recursos para obras de resiliência climática.

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O deputado estadual Luciano Silveira, líder da bancada do MDB na Assembleia Legislativa, afirmou que a decisão foi tomada após discussão entre os parlamentares e que o partido pretende organizar comitês no Estado em apoio ao candidato do PL. "Juntamente com nossas lideranças, iremos organizar comitês coordenados em todo o Rio Grande do Sul para marcar posição neste segundo turno das eleições", disse.

No primeiro turno da disputa pelo governo gaúcho, o MDB integrou a candidatura de Gabriel Souza (PSD), que não se elegeu. Luciano Zucco (PL) venceu a eleição no primeiro turno, com 58,05% dos votos válidos, ou 3.516.048 votos.

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ELEIÇÕES 2026/PRESIDÊNCIA/FLÁVIO BOLSONARO/APOIO/MDB/RS
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