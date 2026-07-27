'Bancada Zambelli' terá mãe, irmão e advogado da ex-deputada como candidatos

A corrida eleitoral de 2026 deve contar com ao menos três candidatos próximos da ex-deputada Carla Zambelli (PL-SP): a mãe, Rita Zambelli Salgado; o irmão, Bruno Zambelli Salgado; e Fábio Pagnozzi, advogado da ex-parlamentar foragida da Justiça brasileira na Itália.

Os nomes de Rita e Bruno Zambelli constam da ata da convenção estadual do Partido Liberal (PL) realizada no último dia 22.

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O advogado e a mãe de Carla Zambelli concorrem ao cargo de deputado federal neste ano, e esta não é primeira vez que Rita Zambelli disputa uma eleição.

Em 2004, ela foi candidata a vereadora no município de Mairiporã (SP) e recebeu 62 votos - à época, cerca de 1,2% da votação do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) na cidade do interior paulista. Rita assumiu a vaga na câmara como suplente.

O irmão de Zambelli vai concorrer pela terceira vez a um cargo no Legislativo. Nas eleições municipais de 2020, tentou uma vaga na Câmara dos Vereadores de São Paulo (SP) pelo Partido Renovador Trabalhista Brasileiro (PRTB), mas não foi eleito.

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Dois anos depois, Bruno Zambelli se elegeu deputado estadual pelo PL paulista - mesma legenda de sua irmã, que recebeu mais de 946 mil votos e foi o segundo nome mais votado para o Legislativo federal em São Paulo. Guilherme Boulos (PSOL-SP) foi o primeiro em 2022.

Já o advogado criminalista Fábio Pagnozzi é estreante em eleições e vai disputar o mesmo eleitorado de Rita Zambelli. Ele concorre pelo Partido Novo de São Paulo. Pagnozzi defendeu a ex-parlamentar bolsonarista nos processos que culminaram na condenação de Carla Zambelli pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Também representou a ex-deputada nos pedidos de extradição do território italiano.

As condenações de Carla Zambelli pelo Supremo

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Em 2025, a bolsonarista foi condenada pelo STF a dez anos de prisão pelos crimes de invasão ao sistema do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e de emissão de mandado de prisão falso contra o ministro da Suprema Corte Alexandre de Moraes.

Zambelli também recebeu uma condenação de cinco anos e três meses de prisão, por porte ilegal de arma de fogo e constrangimento ilegal com emprego de arma de fogo. O episódio aconteceu no dia do segundo turno das eleições de 2022, quando Zambelli perseguiu, com arma em punho, o jornalista Luan Araújo na região dos Jardins, na capital paulista.

Em março deste ano, a Justiça da Itália havia autorizado a extradição de Zambelli para que ela respondesse às condenações no Brasil. No entanto, a instância máxima do Judiciário italiano, decidiu em duas ocasiões pela anulação da extradição, e a ex-deputada foi solta.

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Carla Zambelli aguarda por uma nova análise da Justiça italiana e deve passar por mais um julgamento sobre o caso, em Roma.