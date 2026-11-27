A bancada do PT na Câmara dos Deputados divulgou nota nesta sexta-feira, 27, em que defende a exclusão dos investimentos públicos dos limites do arcabouço fiscal, a redução das taxas de juros e a ampliação da tributação sobre os considerados "super-ricos". O comunicado foi elaborado após seminário da bancada sobre economia, realizado ma quinta-feira, 26, em Brasília.

No texto, os deputados reafirmam o apoio ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), mas criticam a pressão do mercado sobre o governo petista.

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"A imensa pressão para circunscrever o governo e as instituições do Estado aos interesses do mercado financeiro e do rentismo, numa perspectiva neoliberal, não terá nenhuma tolerância de nossa bancada. O debate não pode ser interditado, e nossa voz se soma à dos milhões de brasileiros e brasileiras que votaram em Lula Presidente e nas nossas candidaturas para gritar por duas medidas fundamentais na área econômica, de igual prioridade", diz a nota.

Para os petistas, diante de um cenário de desaceleração econômica, o próximo governo Lula precisa aumentar os investimentos públicos capazes de alavancar aportes da iniciativa privada no médio e longo prazos, para reindustrializar o País. Os parlamentares também defendem que esses investimentos não fiquem submetidos às regras do arcabouço fiscal.

"Um elemento necessário nesse momento é a exclusão dos investimentos públicos dos limites do arcabouço fiscal, com impacto imediato no apoio à infraestrutura de transportes, mobilidade urbana, energia, saneamento, conectividade digital, habitação, pesquisa científica e inovação tecnológica. São estas áreas que ampliam a capacidade produtiva do país e a competitividade da produção nacional. Isso, por sua vez, contribui decisivamente para o crescimento da economia e, com ele, o aumento da arrecadação futura", afirma a bancada.

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Os petistas também classificam como inegociáveis "ataques aos mínimos constitucionais da saúde e educação" e se comprometem a apoiar o fim dos supersalários em todos os Poderes e de dispositivos da previdência dos militares, classificados pelos parlamentares como privilégios.

Por fim, a bancada também defende a aprovação de projetos voltados à tributação dos super-ricos e diz que "qualquer ajuste de contas públicas não pode recair sobre os mais pobres, a classe trabalhadora e as camadas médias do país".

Juros

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A segunda medida considerada prioritária pela bancada petista é a redução das taxas de juros. Na nota, os parlamentares acusam o Banco Central de atuar em função dos interesses do mercado financeiro e criticam as regras que embasam a condução da política monetária.

"Igualmente urgente e prioritária é a necessidade imperiosa de barrar os juros abusivos e criminosos hoje praticados no país, promovidos por um Banco Central capturado pelos interesses do mercado e imobilizado por regras anacrônicas e decisões macroeconômicas dissociadas das decisões emanadas da democracia brasileira. Hoje o Banco Central está totalmente rendido aos objetivos de uma parcela muito restrita de super-ricos e rentistas que se beneficiam dos juros escorchantes vigentes", diz o texto.

Os deputados argumentam que as altas taxas de juros alimentam o endividamento das famílias, das empresas e do Estado. "Não há corte de gastos que seja suficiente para que os privilegiados aceitem baixar os juros", afirmam.

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"Os juros precisam baixar já, de forma gradual mas permanente, para abrir um novo momento das finanças públicas e da relação dívida/PIB, para aliviar a atividade produtiva das empresas, para permitir melhor qualidade de vida das pessoas e das famílias", sustenta a bancada.

Por fim, os petistas afirmam estar disponíveis para discutir soluções estruturais ainda nos meses de dezembro e janeiro, antes do início da próxima legislatura, em fevereiro.

"O Presidente Lula pode continuar contando com essa combativa bancada para fazer avançar seu programa de governo, unindo responsabilidade fiscal e responsabilidade social, crescimento econômico e bem-estar social, combate à inflação e desenvolvimento", conclui a nota.