Bancada do Agro vai liderar caravana nacional do setor produtivo em apoio a Flávio Bolsonaro

A Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA) está organizando uma caravana nacional do setor produtivo em apoio à candidatura do senador Flávio Bolsonaro (PL). A iniciativa foi anunciada na terça-feira, 6, pelo presidente da bancada, deputado federal Pedro Lupion (Republicanos-PR) em encontro da bancada com o presidenciável. "Vamos organizar reuniões, encontros e a adesão do setor produtivo em cada um dos seus Estados à sua campanha", disse Lupion ao candidato, conforme vídeo publicado nas redes sociais.

A ideia, segundo a vice-presidente da FPA, senadora Tereza Cristina (PP-MS), é envolver não apenas o agronegócio, mas todo o setor produtivo, como a indústria, comércio e transportes. O movimento será batizado de "Muda Brasil". O primeiro tour da caravana prevê ações em seis Estados: Pará, Ceará, Bahia, Rio Grande do Sul, São Paulo e Minas Gerais.

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A caravana terá início na próxima semana, concentrada principalmente em Estados do Nordeste. De acordo com Lupion, o objetivo é reverter parte d?os votos a Flávio Bolsonaro nestes Estados do Nordeste. Os parlamentares da bancada agropecuária serão convocados para participar das ações estaduais, que serão coordenadas juntamente com as federações de agricultura, indústria e comércio de cada Estado.