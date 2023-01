Baleia Rossi: 'Ideia é aproveitar PEC 45 e 110 para avançar reforma tributária'

Thaís Barcellos, Eduardo Rodrigues e Antonio Temóteo (via Agência Estado)

O deputado e presidente do MDB, Baleia Rossi, está reunido neste momento com o secretário especial para a reforma tributária do Ministério da Fazenda, Bernard Appy, para discutir o tema.

O deputado reforçou que a ideia é usar os textos que já estão em tramitação no Legislativo, como já vem sendo defendido pela equipe econômica, para dar celeridade ao processo, um deles de sua autoria e desenhado por Appy, a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 45. Além da 45, há a PEC 110, que tramita no Senado. As duas tratam da criação de um Imposto de Valor Agregado (IVA).

Questionado se a reforma tributária voltaria a ser discutida em abril, Baleia Rossi disse que vai trabalhar firme para essa pauta. O deputado ainda disse que a tributação da renda é para um segundo momento. "A ideia é aproveitar o que já está na Casa. Tanto a PEC 45 quanto a PEC 110, para poder utilizar o que de melhor cada uma tem, para que possamos avançar de maneira célere.