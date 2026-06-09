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Avião com ACM Neto faz pouso de emergência na Bahia após problema técnico

Escrito por Rayanderson Guerra (via Agência Estado)
Publicado em 09.06.2026, 11:03:00 Editado em 09.06.2026, 11:11:29
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Um avião que transportava o vice-presidente do União Brasil, ACM Neto, pré-candidato ao governo da Bahia, sofreu um problema técnico e precisou fazer um pouso de emergência em Salvador, na segunda-feira, 8.

A aeronave passou por uma despressurização e precisou retornar para Salvador, local do embarque. Nas redes sociais, ACM Neto agradeceu as mensagens de apoio após o incidente.

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"Quero agradecer a todos pelas mensagens de carinho e preocupação. Graças a Deus, está tudo bem comigo e com todos que estavam a bordo. Houve um problema técnico durante o voo que nos levaria para um agenda em Livramento de Nossa Senhora, mas retornamos a Salvador em segurança. Minha gratidão a Deus e a todos pelas orações", escreveu ACM Neto, em uma publicação no Instagram.

ACM Neto participaria de uma agenda política em Livramento de Nossa Senhora. O ex-prefeito de Salvador estava acompanhado do pré-candidato ao Senado João Roma (PL), da deputada federal Roberta Roma (PL) e do deputado estadual Nelson Leal (PP).

Em nota, o PL da Bahia prestou solidariedade aos passageiros da aeronave: "Ao passo em que agradece a Deus pelo livramento e torce para que todos fiquem bem após o susto".

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ELEIÇÕES 2026/BA/ACM NETO/AGENDA/EMERGÊNCIA/POUSO/FALHA TÉCNICA
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