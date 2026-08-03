Avante oficializa candidatura de Augusto Cury a presidente em convenção com funk e Tarcísio

O Avante oficializou nesta segunda-feira, 3, a candidatura do escritor Augusto Cury à Presidência da República. Ele chegou ao plenário da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), onde foi realizada a convenção, acompanhado do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos).

Os dois também sentaram lado a lado na mesa oficial do evento. Em seu discurso focado nas realizações no Estado, Tarcísio chegou a desejar "boa sorte" a Cury.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

"Para dizer a você, Augusto Cury, que com muita coragem, você que é uma pessoa consagrada, que se lança à Presidência da República, a gente está aqui para te desejar também boa sorte nessa caminhada. É uma alegria poder contar com cada um de vocês e eu quero que cada um de vocês possa contar comigo", disse Tarcísio, se dirigindo também aos candidatos deputado que estavam na plateia.

O gesto evidencia uma mudança de postura e tratamento de Tarcísio. Ele não foi à convenção do PSD que lançou Ronaldo Caiado (PSD) a presidente para não gerar ruídos com o senador Flávio Bolsonaro (PL), que tem seu apoio na disputa pelo Palácio do Planalto.

O governador ficou incomodado com uma montagem publicada pelo presidente da sigla, Gilberto Kassab, no qual aparece ao lado de Caiado. Tanto o PSD como o Avante apoiam a reeleição de Tarcísio.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em seu discurso, Cury disse que, se eleito, vai propor uma reforma para mudar o regime de governo para o semipresidencialismo e que convidaria Tarcísio para ser primeiro-ministro. "Haverá um presidente que cuidará do estratégico, das Forças Armadas, e um primeiro-ministro para gerir essa nação continental. E um primeiro-ministro que está no meu radar, e que eu teria o privilégio de convidar, se chama Tarcísio de Freitas", disse o candidato do Avante.

Também estiveram presentes o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), e o presidente da Alesp, André do Prado (PL), que é candidato a senador.

Segundo Cury, ainda não há uma definição sobre o vice em sua chapa. Ele disse que chegou a conversar com o ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), mas as conversas não avançaram.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"A conversa com o Zema, que é uma pessoa que eu admiro e que é leitor dos meus livros, foi muito boa, profícua, generosa. Nós conversamos sobre a possibilidade de fazermos uma chapa única. Mas, infelizmente, parece que não evoluiu. Ele ficou de me ligar no sábado. Se ele ligou, eu pelo menos não consegui receber a sua ligação. Portanto, está quase que descartada essa possibilidade", afirmou o candidato a presidente do Avante.

Durante a convenção, o funkeiro MC Doca, que é integrante do partido, foi aos microfones cantar seu principal hit, Eu só quero é ser feliz junto com a plateia, antes do anúncio oficial de Cury como candidato.

Em entrevista à imprensa, Cury afirmou que recebeu carta branca do presidente do Avante, o deputado federal Luis Tibé, para fazer um "pacto nacional" com o objetivo de "asfixiar" a polarização na política brasileira. "Na verdade, só há um barco chamado Família Brasileira. E se esse barco afundar, afundamos todos. Não há botes salva-vidas ideológicos", afirmou ele.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ele disse ainda que seu sonho é ter uma "escola do empreendedor" e um "banco do empreendedor" em cada comunidade, escola e também nas igrejas.