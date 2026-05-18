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Avaliação do governo Lula é pior em segurança

Escrito por Cícero Cotrim (via Agência Estado)
Publicado em 18.05.2026, 07:00:00 Editado em 18.05.2026, 07:12:53
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A avaliação dos eleitores a respeito do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva é pior justamente nas quatro áreas consideradas prioritárias pela população, de acordo com dados de pesquisa Datafolha divulgados neste domingo, 17.

Para 16% da população, a área em que o governo se saiu pior foi a segurança pública. Esse foi o maior porcentual. Em seguida, aparecem saúde (15%), economia (13%) e combate à corrupção (13%). Todas as demais opções pontuam menos de 10%.

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Saúde

Essas áreas também foram mencionadas pelos entrevistados como as que deveriam ser as prioridades do próximo presidente. Saúde teve a maior pontuação, com 34%, seguida por educação (15%), segurança pública (12%) e economia (11%). As outras opções também pontuaram menos de 10%.

O Datafolha ouviu 2.004 pessoas de 16 anos ou mais entre os dias 12 e 13 de maio. A margem de erro da pesquisa é de dois pontos porcentuais para mais ou para menos. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-00290/2026.

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A população considera que o governo se saiu melhor no combate à fome e à miséria (13%), combate ao desemprego (10%) e educação (10%).

A avaliação de que a saúde foi a área com pior desempenho do governo é mais forte entre mulheres (19%) do que homens (11%). No recorte por gênero, a margem de erro é de três pontos porcentuais.

Na divisão por faixa etária, as pessoas de 16 a 24 anos consideram que o pior desempenho foi na economia (21%), enquanto só 5% das pessoas com 60 anos ou mais citam essa área. As margens para essas faixas são de seis e cinco pontos porcentuais, respectivamente.

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Entre as pessoas que declaram voto no atual presidente, 18% citaram a segurança pública como principal problema. Outros 14%, a saúde, e 10%, o combate à corrupção.

Para quem declara voto no senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), o combate à corrupção é a pior área do governo (17%), seguida por economia (16%), segurança (14%) e saúde (14%).

Dados do Datafolha divulgados no sábado mostram Lula e o senador Flávio Bolsonaro (PL) à frente nos índices de rejeição entre os pré-candidatos à Presidência. De acordo com o levantamento, Lula é rejeitado por 48% dos eleitores, enquanto Flávio aparece com 46% de rejeição. Ambos concentram os maiores índices entre os nomes testados.

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As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

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