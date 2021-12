Da Redação

Autor de impeachment de Dilma faz pedido contra Bolsonaro

O advogado Miguel Reale Júnior, autor do pedido que levou ao impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff (PT), apresentou uma petição de impedimento do presidente Jair Bolsonaro (PL) nesta quarta-feira (8).

O pedido levou em conta o relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid-19 que apontou crimes do presidente da República pela atuação na pandemia.

O pedido, protocolado na Câmara dos Deputados, considera que “por ação e omissão dolosas”, o presidente “deu causa à proliferação dos males que levaram milhares de brasileiros à morte e a perigo de morte em vista de terem contraído o vírus Covid-19”.



Ainda de acordo com o documento, a pandemia “não teria sido dessa grandeza não fosse a arquitetada política e o comportamento adotados pelo presidente da República”.

Os requerentes destacam que Bolsonaro colocou a garantia da plena atividade econômica acima da adoção das medidas preconizadas pelos especialistas e pela Organização Mundial de Saúde (OMS). Entre as ações citadas, estão o incentivo e a participação em aglomerações, a propagação do “tratamento precoce”, com medicamentos sem comprovação científica, conspiração contra as vacinas e resistência a medidas como o uso de máscaras.

Além disso, o pedido cita o “assessoramento paralelo” às margens do Ministério da Saúde, que propagou medidas em desacordo com as recomendações da ciência.

O colapso no sistema público de Manaus é citado como “caso exemplar do desprezo à vida”. O governo federal atuou na capital amazonense promovendo o uso amplo e indiscriminado do tratamento precoce com medicamentos sem eficácia e permitiu que a cidade ficasse sem abastecimento de oxigênio, o que levou à morte de dezenas de pessoas.

“A cidade de Manaus foi palco de experiências e projetos absolutamente desastrosos e maléficos à saúde da população, conduzidos pelo Governo Federal, ao arrepio das evidências científicas e das recomendações dos pesquisadores e profissionais da saúde”, diz o documento.

Arthur Lira (PP-AL), presidente da Câmara, realizará uma primeira análise dos pedidos de impeachment contra o presidente Bolsonaro.

Fonte: Metrópoles.