Augusto Cury troca marqueteiro às vésperas do início da propaganda eleitoral

O candidato do Avante à Presidência da República, Augusto Cury, mudou o comando de sua estratégia de marketing a poucos dias da estreia da propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão. Leandro Grôppo deixou a função, que passa a ser exercida por Sérgio Lima, profissional que já havia participado da fase inicial da pré-campanha do escritor.

Segundo a assessoria de Cury, a alteração ocorreu depois de uma avaliação interna sobre as estratégias a serem adotadas na nova etapa da disputa. A equipe afirma que não houve conflito com Grôppo e classifica a mudança como um ajuste de direcionamento para o período de maior exposição dos candidatos.

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"Trata-se de uma decisão natural de alinhamento estratégico, sem qualquer divergência com o profissional que esteve anteriormente à frente do trabalho", informou a campanha ao Estadão.

Sérgio Lima retorna à equipe em um momento considerado central para a candidatura, com a proximidade do início da propaganda eleitoral e a busca por ampliar a presença de Cury entre os eleitores. O marqueteiro também integrou a campanha de Jair Bolsonaro à Presidência em 2018.

A propaganda eleitoral gratuita começa em 28 de agosto e será exibida até 1º de outubro, três dias antes do primeiro turno. Cury terá pouco mais de 30 segundos nos programas em bloco destinados aos candidatos à Presidência.

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A mudança coloca Cury entre os presidenciáveis que alteraram o comando do marketing de suas campanhas. Nesta segunda-feira, 17, Ronaldo Caiado (PSD) também anunciou a troca de marqueteiro. Paulo Vasconcelos deixou a equipe do ex-governador de Goiás em meio ao acirramento da disputa no campo da direita. Marcos Carvalho assumirá a função.

Em julho, durante a pré-campanha, a equipe do senador Flávio Bolsonaro (PL) também passou por mudanças na área da comunicação. Duda Lima assumiu o comando do setor, substituindo Alexandre Otalmari e Eduardo Fischer, que deixaram a campanha após pouco mais de um mês.