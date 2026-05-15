Augusto Cury participa de lançamento da pré-candidatura à Presidência em Ibiporã

O partido Avante realiza neste sábado (16), em Ibiporã, o evento de lançamento regional da pré-candidatura do psiquiatra e escritor Augusto Cury à Presidência da República. A programação tem início a partir das 14h30, no Cine Teatro Padre José Zanelli, e deve reunir lideranças políticas, representantes partidários, apoiadores e convidados de Londrina e de toda a Região Norte do Paraná. A entrada é gratuita mas com vagas limitadas. As inscrições podem ser feitas por meio de formulário.

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O encontro marca o início da agenda do pré-candidato no Paraná e faz parte do movimento nacional promovido pelo Avante para apresentar as diretrizes iniciais do projeto político voltado ao desenvolvimento humano, à educação e à valorização da saúde emocional no país.

"Vou falar sobre gestão da emoção para a formação de líderes de alta performance. Também vamos lançar a minha pré-candidatura à Presidência da República neste belíssimo Estado”, afirma Cury.

Reconhecido internacionalmente como um dos principais autores na área de inteligência emocional, Augusto Cury entra no cenário político defendendo uma gestão humanizada, com foco na formação de pessoas emocionalmente saudáveis e preparadas para os desafios contemporâneos. Seus livros foram traduzidos para mais de 90 países e venderam milhões de exemplares em todo o mundo.

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Durante o evento, lideranças do Avante também devem apresentar os próximos passos da pré-campanha no Paraná e no Brasil, além de reforçar o compromisso do partido com um projeto político pautado no equilíbrio, na inovação e no fortalecimento das relações humanas.

Para o presidente do Avante Paraná e pré-candidato a deputado estadual, Alex Canziani, a pré-candidatura de Augusto Cury representa uma oportunidade de ampliar o debate político nacional para além da polarização ideológica.

“O Augusto Cury é uma pessoa reconhecida internacionalmente, com milhões de livros vendidos e admiradores em todo o Brasil. Nós do Avante acreditamos que sua pré-candidatura contribui para um debate diferente no país, saindo dessa polarização que o Brasil vive há tantos anos e trazendo uma discussão mais voltada às pessoas, à educação e ao equilíbrio emocional. Temos a expectativa de um grande encontro em Ibiporã, reunindo lideranças e participantes de várias regiões do Paraná”, afirma Alex Canziani.

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O presidente do Avante Ibiporã, Rafael Eik Ferreira, destaca a importância da cidade sediar o lançamento regional da pré-candidatura. “É uma honra para Ibiporã receber um nome reconhecido internacionalmente como Augusto Cury. Esse evento coloca nossa cidade no centro de um debate importante sobre o futuro do Brasil e reforça a participação da nossa região nesse novo projeto nacional”, destaca.

Antes do evento, está prevista uma coletiva de imprensa com o pré-candidato e representantes do partido para atendimento aos veículos de comunicação presentes.