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Augusto Cury cita Mansueto Almeida ao falar de equipe econômica de eventual governo

Escrito por Gabriel Gonçalves, especial para AE (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O candidato à Presidência Augusto Cury (Avante) citou nesta quinta-feira, 3, o ex-secretário do Tesouro Nacional Mansueto Almeida ao falar sobre a formação da equipe econômica de um eventual governo. Cury afirmou que avalia "vários nomes" para a área e disse ter conversado com Mansueto, a quem afirmou ter feito uma "convocação".

"Ontem eu brinquei com o Mansueto Almeida: Vem cá. Eu não estou pedindo, não. Eu estou te convocando", afirmou Cury durante coletiva de imprensa na Assembleia de Deus de São Paulo.

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A declaração veio após o candidato ser questionado sobre quem seria o "Posto Ipiranga" de seu eventual governo. Cury evitou apontar um nome para comandar a área econômica, mas disse que sua equipe já analisa diferentes possibilidades.

Na mesma resposta, Cury confirmou que se reuniu na quarta-feira, 2, com André Esteves, do BTG Pactual. Segundo o candidato, os dois discutiram juros e responsabilidade fiscal. "Tivemos uma longa conversa e falamos sobre os juros. Esses juros são dramáticos", disse.

Cury afirmou ainda que tem conversado com governadores e outros nomes para compor uma eventual equipe de governo e disse que pretende priorizar especialistas, e não indicações partidárias.

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ELEIÇÕES 2026/PRESIDÊNCIA/AUGUSTO CURY/ECONOMIA/MANSUETO ALMEIDA
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