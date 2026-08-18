Augusto Cury: Ao menos dois ministros do STF serão mulheres se eu for presidente

O candidato à Presidência da República, Augusto Cury (Avante), afirmou nesta terça-feira, 18, durante sabatina no SBT Brasil, que pretende ampliar a presença de mulheres no Supremo Tribunal Federal (STF). Ao ser questionado sobre a participação feminina na política, Cury disse que, caso eleito, indicaria pelo menos duas mulheres para a Corte.

"As mulheres representam o ouro da humanidade. Elas são tão importantes que vou encorajá-las não apenas a participarem da política, mas também no STF. Pelo menos dois ministros do STF serão mulheres se eu sentar na cadeira da presidência", afirmou.

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A declaração ocorre após o Avante ser punido pela Justiça Eleitoral por não respeitar a cota de gênero, que exige o mínimo de 30% de candidaturas de cada sexo nas eleições proporcionais.

Cury também defendeu mudanças na estrutura do STF. Mais cedo, durante sabatina no SBT News, ele afirmou ser contrário à vitaliciedade dos ministros e propôs mandatos de oito anos para os integrantes da Corte. "O Toffoli entrou com 41 e vai sair com 71 anos. Por que não oito?", questionou.

O candidato também voltou a defender a substituição do presidencialismo pelo semipresidencialismo e afirmou que pretende transformar o Brasil em "uma das nações mais empreendedoras do planeta".

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Cury também defendeu um "Brasil neuroinclusivo" e afirmou que alunos neurodivergentes devem estudar junto aos demais estudantes. Segundo ele, é necessário preparar professores para lidar com esses alunos e combater o bullying nas escolas. Como proposta, defendeu que os estudantes neurodivergentes sejam "aplaudidos" pelos colegas em sala de aula como forma de promover inclusão.

Na segurança pública, Cury afirmou que é preciso "acolher a dor do policial" e defendeu maior integração entre as polícias. Propôs a criação de uma força policial com mais de 400 mil profissionais treinados para combater a criminalidade.

Sobre impostos, Cury afirmou que "quem ganha bem deve ser taxado" e criticou a carga tributária brasileira. "Eu pago muito imposto. O brasileiro paga imposto demais e entrega muito pouco", disse. O candidato também afirmou que milhões de Microempreendedores Individuais (MEIs) poderão ser prejudicados pela reforma tributária.

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Em relação às alianças, Cury afirmou que pretende construir um "pacto nacional" para obter apoio no Congresso. "Às vezes, os deputados mais fechados é possível você abrir com inteligência, propondo um pacto nacional. Eu tenho o respeito dos maiores líderes do País", afirmou.

Mais cedo, durante sabatina no SBT News, Cury havia defendido a substituição do presidencialismo pelo semipresidencialismo, com um primeiro-ministro responsável pela condução cotidiana do governo. Ele citou o atual governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos) como exemplo de quem seria um bom primeiro-ministro.