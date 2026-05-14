Áudio de Flávio Bolsonaro a Vorcaro faz caso Master bater recorde de repercussão, diz instituto

A revelação de mensagens em que o pré-candidato à Presidência e senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) pede dinheiro ao banqueiro Daniel Vorcaro elevou o caso Banco Master ao maior patamar de repercussão, segundo estudo do Instituto Democracia em Xeque. O episódio superou recortes anteriores relacionados ao Supremo Tribunal Federal (STF), ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e ao senador Ciro Nogueira (PP-PI), consolidando o ocorrido como o de maior alcance nacional.

A partir do vazamento publicado pelo site The Intercept Brasil, porém, o tema ganhou tração inédita: foram 360 mil menções em 13 de maio e 123 mil nesta quinta-feira, 14, além de 8,6 milhões de interações. Foi a maior repercussão do caso Banco Master no período analisado, superando os demais recortes monitorados tanto em volume quanto em engajamento.

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Mesmo temas de forte alcance, como os relacionados aos ministros Alexandre de Moraes e Dias Toffoli, que somaram 5,6 milhões de interações, ficaram atrás da repercussão envolvendo Flávio. Na avaliação do instituto, o áudio funcionou como principal gatilho de nacionalização e popularização do caso.

Em recortes anteriores, o ocorrido envolvendo Lula havia registrado 37,6 mil menções em 22 de abril, ao relacionar o presidente ao banqueiro a partir do aluguel de barcos durante a COP30. Já a repercussão envolvendo Ciro Nogueira, ligada a ação de busca e apreensão da Polícia Federal (PF) sobre supostos repasses mensais feitos pelo banqueiro ao parlamentar, alcançou 155 mil menções em 7 de maio e 62 mil no dia seguinte.

Nas redes sociais, perfis de esquerda, sobretudo ligados ao PT e ao PSOL, lideraram a repercussão do caso, tanto em volume de publicações quanto em interações. A imprensa teve participação menor na quantidade de posts, mas registrou a maior média de engajamento, indicando maior capacidade de amplificação por publicação.

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À direita, a reação se concentrou em uma linha principal: a defesa de que o filme biográfico do ex-presidente Jair Bolsonaro, Dark Horse, foi financiado com recursos privados, sem uso de dinheiro público nem contrapartida irregular. A esquerda, por sua vez, dominou o debate com maior variedade de enquadramentos, explorando o áudio de Flávio, os valores atribuídos ao financiamento, a contradição entre versões anteriores do senador, a proximidade com Vorcaro, os possíveis impactos eleitorais e a associação do caso ao termo "BolsoMaster".

No entanto, a repercussão do áudio concentrou o principal desgaste político do episódio. O material foi mobilizado por críticos como indício de que o senador teria omitido ou minimizado, em declarações anteriores, sua relação com o banqueiro. O debate também enfatizou os valores envolvidos no financiamento do filme, a dependência financeira da produção e a possibilidade de uso político dos recursos.

Chamou a atenção as reações de setores bolsonaristas às críticas do ex-governador de Minas Gerais e também pré-candidato, Romeu Zema (Novo), a Flávio Bolsonaro acusando o governador mineiro de tentar ocupar o espaço político do pré-candidato - movimento impulsionado pelos irmãos Eduardo Bolsonaro e Carlos Bolsonaro.