Atriz pornô posta foto editada com Renan e Omar Aziz

Como se não bastasse toda polêmica em torno do andamento da CPI da Covid, no Senado Federal, desta vez quem rouba a cena é a atriz pornô Mia Khalifa. Na quarta-feira (09), ela postou em seu Twitter uma foto editada na qual aparece ao lado do relator da comissão Renan Calheiros e Omar Aziz.

O motivo teria sido, a citação de seu nome em uma falsa acusação do vice-presidente da comissão, Randolfe Rodrigues ao senador Luis Carlos Heinze que usou sua fala para afirmar que não havia mencionado o nome de Mia Khalifa em depoimento na CPI.