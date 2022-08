Atos no 7 de Setembro: Promotoria Militar do DF pede proibição de PMs da ativa

Redação (via Agência Estado)

As três Promotorias de Justiça Militar do Distrito Federal recomendaram ao Secretário de Segurança Pública, Júlio Danilo, e ao Comandante-Geral da Polícia Militar do DF, o coronel Fábio Augusto Vieira, que seja proibida a participação de policiais militares da ativa, que não estejam em serviço, em atos previstos para o dia 7 de setembro de 2022, feriado da Independência do Brasil.

Em caso de descumprimento da ordem, deverá ser instaurado o respectivo procedimento apuratório, ressalta ainda a recomendação do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. A Secretaria de Segurança Pública e o Comando da PMDF devem informar ao órgão as providências tomadas para atender a recomendação.

O documento cita o art. 45 da Lei nº 7.289/84, que proíbe quaisquer manifestações coletivas de policiais militares da ativa, tanto sobre atos de superiores quanto as de caráter reivindicatório ou político.

A Promotoria lembra também que o Regulamento Disciplinar do Exército, aplicável à PMDF, tipifica como transgressão militar a conduta de militar da ativa que se manifeste publicamente, sem autorização, a respeito de assuntos de natureza político-partidária. A norma também tipifica como transgressão militar a conduta de deixar de punir o subordinado que cometer transgressão, ressalta ainda o órgão.

Na recomendação, a Promotoria também sugeriu que todos os policiais militares do DF estejam de prontidão no feriado de 7 de Setembro, com a suspensão de qualquer dispensa entre os dias 6 e 8.

"As constantes notícias de tensão e a possibilidade de conflitos entre manifestantes no próximo dia 7 de setembro exigem a adoção de maiores cautelas e o emprego de grande efetivo policial para garantir o direito de todos se manifestarem publicamente de forma pacífica, com segurança, ordem e tranquilidade", registra o documento.

O Ministério Público quer que "o efetivo seja colocado em condições de pronto emprego para o policiamento e segurança das manifestações públicas na zona central de Brasília do dia 07 de Setembro de 2022 e para a manutenção da paz e da ordem nas demais áreas do Distrito Federal".