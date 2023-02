Atos golpistas: Operação Lesa Pátria prende 'Mário Furacão' e procura mais dois

Rayssa Motta e Fausto Macedo (via Agência Estado)

A Polícia Federal (PF) colocou nas ruas nesta sexta-feira, 3, uma nova fase da Operação Lesa Pátria. A investigação se debruça sobre os atos golpistas do dia 8 de janeiro.

Esta é a quarta etapa da operação. Os policiais federais fazem buscas em 14 endereços e tentam prender preventivamente três pessoas. Armas e aparelhos eletrônicos foram apreendidos.

Os mandados foram expedidos pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), e miram endereços em Rondônia, Goiás, Espírito Santo, São Paulo, Mato Grosso e no Distrito Federal.

Um dos presos na operação é o empresário conhecido como Márcio Furacão, ex-presidente da Câmara de Lojistas de Rio Verde (GO), que se filmou ao participar da invasão ao Palácio do Planalto. "O povo não vai deixar ladrão governar o País", afirma no vídeo.

Os alvos da operação são investigados por seis crimes:

- Abolição violenta do Estado Democrático de Direito;

- Golpe de Estado;

- Dano qualificado;

- Associação criminosa;

- Incitação ao crime;

- Destruição e deterioração ou inutilização de bem especialmente protegido.