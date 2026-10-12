Ato em apoio a Lula lota trecho da orla da praia de Copacabana, no Rio

Um ato em apoio ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato à reeleição, ocupava cerca de sete quarteirões da Avenida Atlântica, em Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro, no início da tarde desta segunda-feira, 12, de acordo com a GloboNews. A mobilização reúne estudantes, representantes de movimentos sociais e outros apoiadores do petista. O metrô também registrava grande movimentação, com estações da zona sul lotadas.

Os manifestantes se concentraram na altura do Posto 5, entre as ruas Barão de Ipanema e Xavier da Silveira. Entre os participantes estavam as deputadas federais Benedita da Silva (PT) e Jandira Feghali (PCdoB), de acordo com registros nas redes sociais. Lula não participou do ato no Rio, pois permaneceu em Brasília para as celebrações do dia de Nossa Senhora Aparecida.

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Os manifestantes vestiam majoritariamente roupas vermelhas, levavam bandeiras de apoio ao presidente e cartazes com críticas ao senador Flávio Bolsonaro (PL), adversário de Lula no segundo turno.

O ato ocorre após mobilização semelhante realizada em São Paulo, no domingo, 11, na Avenida Paulista, com a participação de Lula e de aliados políticos.