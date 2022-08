Ato de hoje inibe tirar democracia e eleições do rumo, diz reitor da USP

Giordanna Neves, Isadora Duarte e Ana Paula Grabois (via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O reitor da Universidade de São Paulo, Carlos Gilberto Carlotti Junior, afirmou que o ato pela democracia, na Faculdade de Direito da USP, em São Paulo, é uma demonstração que inibe qualquer tentativa de tirar o rumo do País da democracia e processo eleitoral.

continua após publicidade .

"Espero que o próximo 7 de setembro seja lembrado pela (re)inauguração do Museu Paulista (do Ipiranga) e que neste dia possamos repensar o Brasil nos próximos 200 anos e no que precisaremos melhorar", disse Carlotti Junior, após a leitura da carta Em defesa da democracia e da justiça , articulada pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) no Salão Nobre da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP). "Ato de hoje inibe tirar democracia e eleições do rumo".

Festa pela democracia

continua após publicidade .

O diretor da faculdade de direito da USP, Celso Campilongo, afirmou nesta quinta-feira que a grande adesão ao movimento em prol da democracia indica que o sistema eleitoral e o povo brasileiro são os grandes vencedores das eleições deste ano. Campilongo classificou o ato como "tranquilo, "sereno" e "uma festa pela democracia".

O primeiro ato teve a leitura, no final da manhã desta quinta-feira, do manifesto organizado pela Fiesp e apoiado por 107 entidades da sociedade civil e empresariais de diversos setores.

A leitura da Carta às Brasileiras e aos Brasileiros - Estado Democrático de Direito Sempre começou a ser lida pouco depois das 12h por quatro pessoas. A carta conta com aproximadamente 900 mil assinaturas. Além de juristas e advogados, empresários e artistas participam dos atos na USP.