AtlasIntel/Bloomberg: Lula tem 47,0% no 1º turno em válidos, Flávio soma 44,1% e Renan, 4,6%

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem 47,0% de votos válidos, aponta pesquisa AtlasIntel/Bloomberg divulgada neste sábado, 3. Flávio Bolsonaro (PL) soma 44,1%. Completam a lista Renan Santos (Missão), com 4,6%, Augusto Cury (Avante), com 2,1%, e Ronaldo Caiado (PSD), com 1,4%. Outros são 0,9%.

Considerando os votos totais, Lula tem 46,7% e Flávio, 43,8%. Renan está com 4,6%. Cury pontua 2,1% e Caiado, 1,4%. Outros são 0,9%. Brancos e nulos são 0,3% e não sabem, 0,3%.

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Na simulação única de segundo turno, Lula e Flávio estão tecnicamente empatados. O presidente tem 50,1% dos votos válidos (47,6% dos totais) e o senador soma 49,9% (47,4% dos totais).

Foram ouvidas 4.945 pessoas por meio de Recrutamento Digital Aleatório (Atlas RDR). A margem de erro é de 1 ponto porcentual, para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%. A coleta foi feita entre 27 de setembro e 2 de outubro. O registro no Tribunal Superior Eleitoral é BR-00999/2026.

Avaliação

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O desempenho de Lula é desaprovado por 52,5% dos brasileiros e aprovado por 46,8%. A opção não sabe soma 0,7%. Por sua vez, 49,5% avaliam como ruim ou péssimo o governo Lula e 41,1% consideram ótimo ou bom. Os que veem como regular são 9,4%.