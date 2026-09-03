AtlasIntel: Riedel tem 49% das intenções de voto para o governo de MS; Fábio Trad tem 26%

Pesquisa AtlasIntel divulgada nesta quinta-feira, 03, sobre o cenário eleitoral do Mato Grosso do Sul aponta que atual governador Eduardo Riedel (PP) está a frente nas intenções de votos com 49%, enquanto o ex-deputado Fábio Trad (PT) conta com 26% da intenção de voto .

A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou menos, criando a possibilidade de uma possível reeleição de Riedel já no primeiro turno.

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Veja os índices dos demais candidatos:

João Henrique Catan (Novo): 12,4%

Economista Renato Gomes (DC): 0,5%

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Delcídio Amaral (PRD): 0,3%

Lucien Rezende (PSOL): 0,3%

Daniel Lemes (PCO): 0%

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Em um eventual segundo turno entre Riedel e Trad, o atual governador ganharia com 57,4% dos votos, frente à 30,7% do candidato do PT.

Flávio está a frente entre os eleitores do estado

Os eleitores de Mato Grosso do Sul pretendem votar, em sua maior parte, no Flávio Bolsonaro (PL). O candidato possui 46,6% das intenções de voto, contra Lula (PT), com 32,6%.

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Confira as intenções de voto para os outros candidatos:

Escritor Augusto Cury (Avante): 9,7%

Renan Santos (Missão): 6%

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Ronaldo Caiado (PSD): 2,2%

Zema (Novo): 0,8%

Hertz Dias (PSTU): 0,2%

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Samara (UP): 0,2%

Clariana Barão (DC): 0%

Veterinário Wilson Grassi (Democrata): 0%

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Voto branco/nulo: 0,8%

Não sei: 1%

Em um eventual segundo turno, Flávio Bolsonaro aparece com 57,1% contra 36,1% de Lula, enquanto 6,8% não souberam ou não responderam. Contra Zema, Lula teria 35,7%, ante 46,8% do governador de Minas Gerais, com 17,5% sem resposta. No cenário com Ronaldo Caiado, Lula marca 35,6%, contra 46,3% do governador de Goiás, enquanto 18,1% não souberam responder. Já no confronto com Renan Santos, a disputa é mais equilibrada: o candidato do Missão tem 36,6%, contra 33,9% de Lula, com 29,5% sem resposta.

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Avaliação do governo

Os sul-mato-grossenses, em sua maioria, desaprovam o governo Lula e aprovam o governo estadual de Eduardo Riedel.

No caso da presidência de Lula, 35% aprovam, 62% desaprovam e 3% não sabem. Já o Governador Eduardo Riedel tem 51% de aprovação, 30% de desaprovação e 18% não sabem.

A AtlasIntel realizou 1.200 entrevistas com eleitores de 16 anos ou mais em Mato Grosso do Sul, entre os dias 27 de agosto e 1º de setembro. A margem de erro máxima é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, considerando um nível de confiança de 95%. O levantamento foi realizado com recursos próprios pela AtlasIntel e registrado no TSE sob o protocolo MS-02047/2026.