Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Política
publicidade
POLÍTICA

AtlasIntel: Riedel tem 49% das intenções de voto para o governo de MS; Fábio Trad tem 26%

Escrito por Lucas Allabi (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Pesquisa AtlasIntel divulgada nesta quinta-feira, 03, sobre o cenário eleitoral do Mato Grosso do Sul aponta que atual governador Eduardo Riedel (PP) está a frente nas intenções de votos com 49%, enquanto o ex-deputado Fábio Trad (PT) conta com 26% da intenção de voto .

A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou menos, criando a possibilidade de uma possível reeleição de Riedel já no primeiro turno.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Veja os índices dos demais candidatos:

João Henrique Catan (Novo): 12,4%

Economista Renato Gomes (DC): 0,5%

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Delcídio Amaral (PRD): 0,3%

Lucien Rezende (PSOL): 0,3%

Daniel Lemes (PCO): 0%

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em um eventual segundo turno entre Riedel e Trad, o atual governador ganharia com 57,4% dos votos, frente à 30,7% do candidato do PT.

Flávio está a frente entre os eleitores do estado

Os eleitores de Mato Grosso do Sul pretendem votar, em sua maior parte, no Flávio Bolsonaro (PL). O candidato possui 46,6% das intenções de voto, contra Lula (PT), com 32,6%.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Confira as intenções de voto para os outros candidatos:

Escritor Augusto Cury (Avante): 9,7%

Renan Santos (Missão): 6%

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ronaldo Caiado (PSD): 2,2%

Zema (Novo): 0,8%

Hertz Dias (PSTU): 0,2%

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Samara (UP): 0,2%

Clariana Barão (DC): 0%

Veterinário Wilson Grassi (Democrata): 0%

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Voto branco/nulo: 0,8%

Não sei: 1%

Em um eventual segundo turno, Flávio Bolsonaro aparece com 57,1% contra 36,1% de Lula, enquanto 6,8% não souberam ou não responderam. Contra Zema, Lula teria 35,7%, ante 46,8% do governador de Minas Gerais, com 17,5% sem resposta. No cenário com Ronaldo Caiado, Lula marca 35,6%, contra 46,3% do governador de Goiás, enquanto 18,1% não souberam responder. Já no confronto com Renan Santos, a disputa é mais equilibrada: o candidato do Missão tem 36,6%, contra 33,9% de Lula, com 29,5% sem resposta.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Avaliação do governo

Os sul-mato-grossenses, em sua maioria, desaprovam o governo Lula e aprovam o governo estadual de Eduardo Riedel.

No caso da presidência de Lula, 35% aprovam, 62% desaprovam e 3% não sabem. Já o Governador Eduardo Riedel tem 51% de aprovação, 30% de desaprovação e 18% não sabem.

A AtlasIntel realizou 1.200 entrevistas com eleitores de 16 anos ou mais em Mato Grosso do Sul, entre os dias 27 de agosto e 1º de setembro. A margem de erro máxima é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, considerando um nível de confiança de 95%. O levantamento foi realizado com recursos próprios pela AtlasIntel e registrado no TSE sob o protocolo MS-02047/2026.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
ELEIÇÕES 2026/MS/PESQUISA/ATLASINTEL
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Política

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV