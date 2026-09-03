AtlasIntel: No DF, Celina Leão tem 30,7% e Leandro Grass, 29% no 1º turno; cenário é de empate

Pesquisa do instituto AtlasIntel divulgada nesta quinta-feira, 3, mostra que a governadora e candidata à reeleição, Celina Leão (PP), está empatada com o ex-presidente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) Leandro Grass (PT). A margem de erro é de três pontos porcentuais, e Celina possui 30,7% e Grass, 29% das intenções de voto.

O ex-governador José Roberto Arruda (PSD) possui 14,2% das intenções de voto e a deputada distrital Paula Belmonte (PSDB) aparece com 8,2%. Eles estão empatados no limite da margem de erro.

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O ex-presidente da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (Abdi) Ricardo Cappelli (PSB) surge com 5,8% e o empresário Kiko Caputo (Novo) tem 4,3%. Os dois estão empatados.

A professora Samara Mineiro (UP) aparece na sondagem com 1,3% da preferência do eleitorado. Os candidatos Elisson (Agir), Professor Robson (PSTU) e Rico Pinheiro (PRTB) não pontuaram. Brancos e nulos somam 2,8% e outros 3,6% estão indecisos.

Em votos válidos, Celina tem 32,9% e Grass, 30,9%, o que mantém o cenário de empate no limite na margem de erro. Em seguida, aparecem Arruda (15,2%), Belmonte (8,7%), Cappelli (6,3%), Kiko (4,6%) e Samara (1,3%).

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A AtlasIntel ouviu 1.193 eleitores de Brasília entre os dias 27 de agosto e 1º de setembro. A margem de erro é de três pontos percentuais e o índice de confiabilidade é de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número DF-02018/2026.

A gestão de Celina Leão é avaliada como ótima ou boa por 17%, e ruim ou péssima por 49%. Outros 34% a consideram regular.

Segundo turno

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Em um eventual segundo turno entre Celina e Grass, a governadora tem 43,6%, enquanto ele possui 41,1% das intenções de voto. Como a margem é de três pontos percentuais, os dois estão empatados. Brancos, nulos e indecisos somam 15,3%.

Já em um cenário de segundo turno entre Celina e Arruda, o candidato do PSD possui 38,7%, enquanto a do PP aparece com 38%. Há um empate dentro da margem de erro. Brancos, nulos e indecisos somam 23,3%.

Outro empate ocorre caso Arruda enfrente Grass. O candidato do PT tem 38,2% das intenções de voto, contra 34,2% do ex-governador. Brancos, nulos e indecisos neste cenário somam 27,6%.