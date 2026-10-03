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AtlasIntel: Jerônimo tem 51,5% dos votos válidos e ACM Neto, 47,4%

Escrito por Rayllanna Cardoso, especial para a Broadcast (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O governador da Bahia e candidato à reeleição, Jerônimo Rodrigues (PT), tem 51,5% dos votos válidos na disputa pelo governo estadual, ante 47,4% do ex-prefeito de Salvador ACM Neto (União Brasil), segundo pesquisa AtlasIntel/A Tarde divulgada neste sábado, 3, véspera do primeiro turno. A diferença entre os dois é de 4,1 pontos percentuais.

Ariel Capistrano (DC) e Ronaldo Mansur (PSOL) registram 0,4% cada, enquanto Maria Bona (PCO) tem 0,3%. Os votos válidos excluem brancos, nulos e indecisos.

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Na comparação com a rodada divulgada em 30 de setembro, Jerônimo oscilou de 50,7% para 51,5%, alta de 0,8 ponto percentual. ACM Neto passou de 47,5% para 47,4%, recuo de 0,1 ponto. Embora o governador esteja numericamente acima de 50% dos votos válidos, a margem de erro de dois pontos percentuais não permite assegurar uma vitória no primeiro turno.

Em um eventual segundo turno, Jerônimo registra 52,1% dos votos válidos, contra 47,9% de Neto. No levantamento anterior, os percentuais nessa mesma base eram de 51,4% e 48,6%, respectivamente.

Senado

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Na disputa pelas duas vagas ao Senado, o ex-governador Rui Costa (PT) tem 27,3% dos votos válidos, seguido pelo senador Jaques Wagner (PT), candidato à reeleição, com 24,6%. O senador Angelo Coronel (Republicanos), que também busca novo mandato, registra 21,9%, enquanto o ex-ministro João Roma (PL) tem 21,2%. Professora Delliana (PSOL) aparece com 4,1%. Os demais candidatos ficam abaixo de 1% individualmente.

Em relação à rodada anterior, Rui recuou 0,9 ponto percentual, enquanto Wagner avançou 0,2 ponto. Coronel subiu um ponto percentual, e Roma oscilou 0,2 ponto para cima.

Presidência

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Na disputa presidencial entre os eleitores baianos, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem 60,5% dos votos válidos no primeiro turno, contra 29,8% do senador Flávio Bolsonaro (PL). Ronaldo Caiado (PSD) registra 4%, Augusto Cury (Avante), 3,1%, e Renan Santos (Missão), 1,9%. Outros candidatos somam 0,7%.

Na pesquisa anterior, Lula tinha 58,9% dos votos válidos, e Flávio, 28,4%. A diferença passou de 30,5 para 30,7 pontos percentuais.

Considerando os votos totais, Lula registra 59,1%, ante 29,2% de Flávio. Caiado tem 3,9%, Cury, 3%, e Renan, 1,9%. Outros somam 0,6%. Brancos e nulos representam 1,2%, enquanto 1% não sabe em quem votar.

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A pesquisa entrevistou 2.199 eleitores baianos entre 27 de setembro e 2 de outubro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado na Justiça Eleitoral sob os números BA-05671/2026 e BR-01177/2026.

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ELEIÇÕES 2026/GOVERNO/BA/PESQUISA/ATLASINTEL
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