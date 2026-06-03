Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Política

publicidade
POLÍTICA

AtlasIntel: 55,9% acham que Lula também deve classificar PCC e CV como terroristas; 40,8% não

Escrito por Gabriel de Sousa (via Agência Estado)
Publicado em 03.06.2026, 20:35:00 Editado em 03.06.2026, 20:42:44
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Pesquisa do instituto AtlasIntel divulgada nesta quarta-feira, 3, mostra que 55,9% dos brasileiros acham que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) também deveria classificar o Primeiro Comando da Capital (PCC) e o Comando Vermelho (CV) como organizações terroristas. Os que acham que ele não deveria fazer tal medida são 40,8%. Outros 3,2% não souberam responder.

A AtlasIntel ouviu 1.273 pessoas entre os dias 30 de maio e 3 de junho através recrutamento digital aleatório. A margem de erro é de três pontos percentuais e o índice de confiabilidade é de 95%.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Na última quinta-feira, 28/5, o Departamento de Estado dos Estados Unidos anunciou que vai classificar as facções criminosas como terroristas a partir desta sexta-feira, 5. A medida gerou desagravo do governo Lula, que acredita que isso fere a soberania nacional e abre margem para uma interferência externa.

A pesquisa da AtlasIntel também perguntou aos entrevistados a opinião deles sobre a condução da segurança pública no governo Lula. Os que avaliam como péssima são 47,6% e outros 18,7% dizem que é boa. Há ainda 18,1% que afirmam que é ótima, 8,7% que classificam como regular e 6,7% que afirmam que é ruim.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
ATLASINTEL CV eleições 2026 PCC PESQUISA terroristas
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Política

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV